'Ne yaparlarsa yapsınlar, bu yoldan dönmeyiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 3'üncü Olağanüstü Kongresi'nde millete hizmet yolunda hep birlikte çalışmaya devam edileceğini vurguladı.
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