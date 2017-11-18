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Buradasınız : » » 'NATO'nun skandallara kuluçka işlevi görmesi kepazeliktir'

'NATO'nun skandallara kuluçka işlevi görmesi kepazeliktir'

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin de NATO tatbikatındaki skandala ilişkin tepkisi sert oldu.

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NATOnun skandallara kuluçka işlevi görmesi kepazeliktir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, NATO tatbikatındaki 'Atatürk ve Erdoğan düşmanlığı' skandalına ilişkin, "Bu tatbikat görünümlü provokasyon kapsamında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının kurgusal hasım ülkelerin liderleri arasında gösterilmesi, ilaveten Sayın Erdoğan'ın alenen karalanması, tamir ve telafisi olmayan bir rezilliktir. NATO'yu doğrudan bağlayan bu alçalmanın, bu aşağılık tertibin birkaç ucube ve alçak görevlinin suçu diye geçiştirilmesi, özür dilemekle durumun kurtarılma gayretleri beyhude ve boş bir arayıştır." dedi.

Bahçeli, "Artık ve vakit kaybetmeksizin NATO'nun sorgulanması, dünden bugüne emel ve hedeflerinin masaya yatırılması Türkiye için aciliyeti olan bir mecburiyettir. Ya hep ya hiç diyeceğimiz bir sınıra yaklaşıldığı bir gerçektir. NATO’nun hata yapma lüksü yoktur, skandallara kuluçka işlevi görmesi, sakat ve sancılı niyetlere yataklık yapması kabulü mümkün olmayan kepazeliktir" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA/TRT Haber

Etiketler: nato, NATO tatbikatı, bahçeli
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