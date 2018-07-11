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NATO Zirvesi'nde Macron ve Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın ilgi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Almanya Başbakanı Merkel ile ikili görüşmesi öncesi Fransa ve ABD liderlerinin yakın ilgisiyle karşılaştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen "NATO Zirvesi" kapsamında ikili görüşmelerde bulundu.

Liderlerin baş başa görüşmeleri için ayrılan bölümdeki renkli anlar, fotoğraf karelerine yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüşeceği odaya geçerken koridorda ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile karşılaştı ve bir süre sohbet etti.

Erdoğan, Trump ve Macron ile yaptığı kısa sohbetin ardından Almanya Başbaşkanı Angela Merkel ile 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, abd başkanı donald trump
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