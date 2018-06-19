NATO yıllardır Rus silahları kullanıyor, Türkiye alınca sorun oluyor

ABD ve NATO, Türkiye’yi S-400 alımından vazgeçirmeye çalışıyor. Bunun için ABD silah ambargosu kozunu oynadı. Oysa Türkiye dışında birçok NATO üyesi ülke Rus silahlarını kullanıyor.

Pek çok ülkede Rus silahları hala aktif şekilde kullanılıyor. En çok Rus silahına doğu Avrupa ülkeleri sahip. Uçak, tank, füze, helikopter... Rus yapımı her türlü silah özellikle eski doğu bloku ülkelerin elinde mevcut. Bu ülkelerin bir çoğu bugün NATO şemsiyesi altında. Ancak silahları kullanımdan kaldırmadılar.

Yunanistan’a aldığında NATO’dan itiraz gelmedi

Yunanistan NATO’da müttefik olduğu halde Türkiye’ye karşı kullanmak üzere S-300 füze savunma sistemini satın alalı 22 yıl oldu. 1996 yılında satın alma anlaşması imzalandığında NATO üyelerinden ya da ABD’den itiraz eden çıkmamıştı. S-300 o dönemin en gelişmiş hava savunma sistemiydi. Bugün de çok etkili bir güce sahip olan bu sistem ana karanın yanı sıra bazı adalara konuşlandırıldı.

Yunanistan kendisi almakla kalmadı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne de bu füzelerden aldırttı. Böylece her iki ülkenin hava savunma sistemleri bir arada çalışır hale geldi. ABD’den, ne ilk alındığında ne de Güney Kıbrıs’a bu sistem yerleştirilip entegrasyon yapıldığında itiraz geldi.

ABD Rus silahlarına milyarlarca dolar harcıyor

Türkiye’nin Rusya’dan silah almasını engellemeye çalışan ABD en çok silahı kendisi alıyor. Suriye’de terör örgütüne dağıtılan 5 bin TIR dolusu silahın neredeyse tamamı Rusya’dan alındı. Bu silahlar arasında gelişmiş güdümlü füzeler de vardı. ABD Rus şirketlerine bugüne kadar milyarlarca dolar para ödedi. Üstelik bu silahlar terör örgütüne dağıtılarak teröristlerin modern silahlara sahip olması sağlandı.



Kaynak: AA, TRT Haber

