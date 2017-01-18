  • 18 OCAK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Karla Karışık Yağmurlu
Karla Karışık Yağmurlu
  • DOLAR 3.779
    EURO 4.034
  • BIST 82779.25
    ALTIN 147.202
Buradasınız : » » 'NATO terörle mücadelede Türkiye'ye daha fazla destek vermeli'

'NATO terörle mücadelede Türkiye'ye daha fazla destek vermeli'

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 176. NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
NATO terörle mücadelede Türkiyeye daha fazla destek vermeli

TSK'dan yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın, dün ve bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahında icra edilen 176. NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katıldığı bildirildi.

Orgeneral Akar'ın, bugünkü toplantı kapsamında askeri komite üyelerini, Fırat Kalkanı Harekatı, Irak'ın kuzeyi ve bölgenin gerçekleri hakkında bilgilendirdiği belirtilerek, NATO'nun terörle mücadele kapsamında Türkiye'ye daha fazla destek vermesi gerektiğini vurguladığı kaydedildi.

Öte yandan Orgeneral Akar, Fransa, Kanada, Romanya Genelkurmay Başkanları ve NATO Askeri Komite Başkanı ile ikili görüşmelerde de bulundu. AA

Etiketler: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 176. NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Top, tsk
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER