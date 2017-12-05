NATO tatbikatındaki skandal sonrası ilk yüz yüze görüşme

NATO üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları Brüksel'de buluşuyor.

Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ortak oturum öncesi ilk randevusu NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'leydi.

Söz konusu skandal, Çavuşoğlu'nun NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı görüşmede de ele alındı.

NATO'dan yapılan açıklamada Çavuşoğlu-Stoltenberg görüşmesinin çok iyi geçtiği belirtildi. Görüşmede, Türkiye'nin ittifaka sağladığı önemli katkının yanı sıra Norveç'teki tatbikat skandalı da ele alındı.

Stoltenberg, skandal sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çavuşoğlu'ndan özür dilediklerini hatırlattı.

Ayrıca olaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü ve bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için çalışmaların yapıldığını belirtti.

Tatbikat skandalı sonrası Norveç ile ilk yüz yüze temas

Norveç'teki tatbikat skandalı sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveçli mevkidaşı Ine Marie Eriksen Soreide ile görüştü.

Norveç Dışişleri Bakanı Ine Marie Eriksen Soreide ile görüşme, geçen ayki tatbikat skandalı sonrası ilk yüz yüze temas olması açısından önem taşıyor.

"Bu sorunu geride bıraktığımıza inanıyorum"

Norveç Dışişleri Bakanı Ine Marie Eriksen Soreide, ülkesindeki NATO tatbikatında yaşanan skandalla ilgili hem ittifakın hem de kendilerinin hızlı şekilde harekete geçtiğini ifade ederek, "Bu sorunu geride bıraktığımıza inanıyorum." dedi.

Toplantı sonunda Türk gazetecilere konuşan Soreide, "Meslektaşımla iyi bir görüşme gerçekleştirdik. İkili ilişkileri, göç ve Türkiye'nin bölgedeki durumu iyileştirmek için yaptıklarını ele aldık." dedi.

Norveç'teki NATO tatbikatında yaşanan olayı da değerlendirdiklerini belirten Soreide, "NATO buna çok hızlı bir şekilde cevap vermişti, Norveç de öyle. Bu sorunu geride bıraktığımıza inanıyorum." diye konuştu.

Soreide, NATO'nun şu anda yaptığı soruşturma dışında yeni gelişmenin olmadığı, gelecek hafta konuya ilişkin güncellemenin yapılacağını sözlerine ekledi.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç'te gerçekleşen Trident Javelin tatbikatı sırasında düşman tablosu kısmına kendisinin ismi ve Atatürk'ün resminin yerleştirilmesine tepki göstererek, "Bu haber gelince Genelkurmay Başkanımız ve AB'den sorumlu Bakanımız, onlar da Kanada yolundaydı, bizi aradılar. 'Böyle böyle bir durum var. Bu tatbikat da NATO tatbikatı. 40 tane askerimiz var, biz şimdi bu askerimizi çekme kararı verdik, çekiyoruz.' dediler. Dedik ki 'Tabii, hiç durmayın hemen. Velev ki o hedefler kaldırılsa dahi 40 askerimizi süratle oradan çekin.' Böyle bir ittifak, böyle bir müttefiklik olamaz." sözlerini söylemişti.

Norveç asıllı genel sekreter olayın duyulması üzerine NATO adına Türkiye’den özür dileyen açıklama yayımladıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak özür dilemişti

Çavuşoğlu'nun ikili temasları

Çavuşoğlu Norveç, Romanya, Polonya ve Macaristanlı mevkidaşlarıyla da biraraya geldi.

Toplantıya NATO ülkesi olmayan İsveç ve Finlandiya'dan Dışişleri Bakanları da katılıyor.

Kaynak: TRT Haber/ AA