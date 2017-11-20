'NATO tatbikatındaki provokatif eylem iyice araştırılmalı'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Fransa'nın France 24 kanalına bir mülakat verdi.

Mark Perelman'a konuşan Kalın'ın ilk gündem maddesi NATO tatbikatında yaşanan Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokatif eylemdi.

Kalın, olayın kabul edilemez olduğunu ve iyice araştırılmasının önemine dikkat çekti.

Norveç'teki NATO tatbikatında Atatürk’ün fotoğrafı ‘düşman kampta’ yer alan isimler arasına yerleştirilmiş arkasından da sahte hesaptan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'NATO düşmanı' gibi gösteren paylaşımlar yapılmıştı. Norveç'teki Ortak Harp Merkezi Komutanlığı konuya ilişkin özür mektubu yayınlamış ve arkasından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'den özür dilemişti.

ABD ile Türkiye arasında yaşanan sorunlar

Perelman'ın sorusu üzerine Kalın, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki problemlere değindi.

Kalın, ABD'de bulunan Fetullah Gülen'in iadesinin halen gerçekleştirilmemiş olması ve Suriye'de terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye verilen desteğin en büyük 2 sorun olduğunu söyledi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan politik bir oyunun parçası"

Amerika Birleşik Devletleri'nde yargılanan Rıza Sarraf'ın Fetullahçı Terör Örgütü'nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan politik bir oyunun parçası olduğuna da dikkat çekti.

Sözcü Kalın, Suriye'de terör örgütü DEAŞ ile yürütülen mücadelede en büyük sorunun yanlış gruplarla yürütülmesi olduğuna vurgu yaptı.

Kalın, Suriye krizinin çözümü için çarşamba günü Soçi'de biraraya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani görüşmesini de değerlendirdi.

İbrahim Kalın,"Astana görüşmelerini tamamlamak için biraraya geliniyor. Esed'i legal görmüyoruz. İran ve Rusya ile fikir ayrılığımız var ama çözmek için tartışıyoruz, konuşuyoruz" dedi.

Kaynak: TRT Haber