NATO sonuç bildirisi açıklandı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşen NATO liderler zirvesinde ilk günün ardından sonuç bildirisi yayımlandı.

Bildiride yer alan maddeler

Müttefikler olarak birbirimizi savunmada sorumlulukları adil paylaşacağız.

Türkiye'ye güney sınırından gelecek tehditlere karşı önlemleri arttıracağız.

Müttefikler terörle mücadelede birlik ve dayanışma içinde duruyor.

Türkiye'nin son 4 yılda Suriye'den yapılan roket atışları ile vurulmasından doğan kaygımız devam ediyor.

Suriye'den kaynaklanan balistik füze tehdidini izlemeyi ve değerlendirmeyi sürdüreceğiz.

NATO'dan Türkiye'ye destek

Bildiride, Suriye'nin önemli bir kısa menzilli füze envanterine sahip olduğu ve bu füzelerin NATO topraklarının ve ortaklarının bir kısmına ulaşabildiği belirtildi.

"Suriye bu füzeleri kendi nüfusuna karşı çokça kullanmıştır. Türkiye'nin, son 4 yılda üç kez Suriye'den fırlatılan füzelerin hedefi olmasından endişe duyuyoruz. Suriye'den kaynaklanan balistik füze tehdidini izlemeye ve değerlendirmeye devam ediyoruz.

Güneyden kaynaklanan ve giderek artan güvenlik tehditlerine yanıt vermek için Türkiye'ye uyarlanmış güvence tedbirleri esasen tüm ittifakın güvenliğine katkıda bulunmaktadır ve bu tedbirler bütünüyle uygulanacaktır."

Bildiride ayrıca, NATO Mukabele Kuvveti'nin gücünün artırıldığı ve Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Gücü'nün (VJTF) kısa sürede hazır olacak durumda olduğu yer aldı.

Kaynak: TRT Haber, AA