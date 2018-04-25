NATO, Kurtarma Dalgıcı Mert Çeltek'in hikayesini yayınladı

NATO geçtiğimiz yıl sitesinde üye ülkelerden asker hikayeleri paylaşmaya başladı.

#WEARENATO projesi kapsamında yayınlanan bu videolarda hedef müttefik ordularının ve askerlerinin birliktelik duygusunu pekiştirmekti. 2017 başında başlayan bu paylaşımlarda dün ilk kez bir Türk askerinin hikayesi yer aldı.

Adı Mert Çeltek. O Türk Deniz Kuvvetlerinde kurtarma dalgıçlığı yapan genç bir asker. NATO kurtarma eğitimi sırasında projeye dahil oldu ve hikayesini anlattı.

Çeltek orduya ailesindeki askerleri örnek alarak girdiğini söyledi. Ona göre denizde olmak başka bir dünyada yaşamak demek. Su altındaki doğallığın kendisini sakinleştirdini söyleyen Mert Çeltek dalmayı ne kadar sevdiğini de şu sözlerle ifade etti:

"Su altında, dışarıda olduğundan gerçek hayatta olduğundan daha mutluyum."

Nato'nun Youtube hesabındaki video

Kaynak: TRT Haber