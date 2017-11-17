NATO Genel Sekreteri Türkiye'den özür diledi

8-17 Kasım tarihleri arasında Norveç'te gerçekleşen NATO tatbikatında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hedef gösterilmesi sonrasında NATO'dan bir açıklama yapıldı.

NATO tatbikatında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı düşmanla işbirliği içinde gösteren Norveç ordusu personeli subay görevden alındı. Norveçte'ki Ortak Harp Merkezi Komutanlığı konuya ilişkin özür mektubu yayınladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ü seçen kişinin de teknisyen olduğu açıklandı.

Stoltenberg özür diledi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Norveç'teki tatbikat skandalı nedeniyle Türkiye'den özür diledi.

Stoltenberg, NATO'nun Ortak Harp Merkezi'nde gerçekleşen tatbikatta meydana gelen skandala ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Stoltenberg ,"NATO'nun Norveç, Stavanger kentinde bulunan Ortak Harp Merkezi'nin gerçekleştirdiği tatbikat sırasında vuku bulan olaylar hakkında bilgilendirildim. Meydana gelen hatadan dolayı özür diliyorum. Olaylar, tek bir kişinin eylemlerinden kaynaklanıyor ve NATO'nun görüşlerini yansıtmıyor." ifadelerini kullandı.

"NATO çalışanı değil"

Skandala neden olan kişinin anında görevinden alındığını ve kişi hakkında soruşturma başlatıldığını bildiren Stoltenberg, "Bu kişi, NATO çalışanı değildir. Norveç tarafından görevlendirilen sözleşmeli sivil bir memurdur. Bundan sonra bu kişi hakkında olası cezalandırma kararı Norveç yetkilileri tarafından verilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Stoltenberg, "Türkiye, NATO için değerli bir müttefiktir ve ittifakın güvenliğine önemli katkılarda bulunur." vurgusunu yaptı.

NATO'da gerçekleşen skandalın iki boyutu bulunuyor.

İlk olay Atatürk resmiyle ilgili olarak gerçekleşti. Bir teknisyen tatbikatta düşman saflarını temsil etmek için internette bulduğu Atatürk fotoğrafını kullandı. Tatbikat esnasında Türk subaylarının olayı tespit etmesi sonrasında teknisyenin görevine son verildi.

İkinci olayda ise NATO içindeki sosyal medya paylaşım sitesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına açılan sahte hesapta NATO aleyhine paylaşımlarda bulunuldu. Yine Türk subayların tespiti sonrasında sahte hesap açan kişinin Türk kökenli bir Norveç subayı olduğu ortaya çıktı. Söz konusu subay ordudan atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili bugün şu açıklamayı yapmıştı:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Amerika'nın bu örgütler üzerinden hayata geçirmeye çalıştığı senaryonun farkındayız. İttifak başka bir şey ama bu müttefikliğe sığmayacak hareketleri yapmak başka bir şey. Kusura bakmayın yanlışları söyleyeceğiz. Son olarak dün, Norveç'te bir durum oldu. Düşman tablosu diye bir tablo koymuşlar ve Atatürk'ün ismi bir tarafta da şahsımın ismi var. Bu haber gelince Genelkurmay Başkanımız ve AB'den sorumlu bakanımız da Kanada yolundaydılar. Bizi yoldan aradılar, böyle böyle dediler. Bu da NATO tatbikatı. 40 askerimiz var. Biz bu askerimizi çekme kararı verdik. Çekiyoruz dediler. Velev ki o hedefler kaldırılsa dahi 40 askerimizi çekin dedik." diye konuştu.

Özür mektubu yayınlandı

Norveçte'ki Ortak Harp Merkezi Komutanlığı konuya ilişkin özür mektubu yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, Norveç'teki NATO tatbikatında düşman tablosunda Atatürk ve kendisinin isminin yer alması nedeniyle 40 askeri geri çektiklerini açıklamıştı.

TRT HABER