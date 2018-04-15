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Buradasınız : » » NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'de

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'de

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ankara'ya geldi. Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek, üst düzey temaslarda bulunacak.

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiyede

Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüşecek.

Genel Sekreter'in temaslarında Türkiye-NATO ilişkileri, Zeytin Dalı Harekatı, terörle mücadele, 2018 Brüksel Zirvesi hazırlıkları ve bölgesel konular gündemde olacak.

Ziyarette, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere'nin Esed Rejimine yönelik operasyonu da ele alınacak.

Kaynak: TRT Haber

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