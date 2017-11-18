NATO Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi

8-17 Kasım tarihleri arasında Norveç'te düzenlenen NATO tatbikatı sırasında, düşman hedefleri arasında Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resminin hedef gösterilmesi sonrası Türkiye'nin tatbikatta bulunan 40 askeri süratle tatbikatten geri çağırılmıştı.

Skandalı Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

NATO Müşterek Harp Merkezi’ndeki skandalı Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Genelkurmay Başkanımız bugün Kanada'ya giderken konuya ilişkin şahsımı bilgilendirdi. Atatürk ve şahsımın düşman tablosu üzerinde yer aldığını ve askerlerimizi geri çekme kararı aldıklarını bildirdi. Bizde tabiki çekin, süratle çekin dedik." dedi.

NATO tatbikatında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı düşmanla işbirliği içinde gösteren Norveç ordusu personeli subay görevden alındı. Norveçte'ki Ortak Harp Merkezi Komutanlığı konuya ilişkin özür mektubu yayınladı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak özür diledi

Daha önce de Türkiye'den özür dileyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak yaşanan skandala ilişkin özür diledi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Stoltenberg’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bizzat özür dilediği telefon görüşmesi bu akşam gerçekleşti.

Stoltenberg, komuta kademesi tarafından gerekli soruşturmanın başlatılmış olduğuna ve hadiseye sebebiyet veren sözleşmeli Norveçli teknisyenin işine derhal son verildiğine dikkati çekti. Stoltenberg, Türkiye’nin NATO için önemli bir müttefik olduğunu vurguladı.

Benzer bir hadisenin tekrarlanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağına değinen Stoltenberg, yaşanan skandalın NATO ve Türkiye arasındaki ilişkileri olumsuz etkilememesini ümit ettiğini de belirtti.