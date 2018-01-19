NATO Genel Sekreter Yardımcısı Gottemoeller, Türkiye'ye geliyor

Ankara ve İstanbul'da temaslarda bulunacak olan Gottemoeller, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız'ın yanı sıra birçok üst düzey yetkiliyle görüşecek.

Gottemoeller'in ayrıca Genel Sekreter Yardımcısı'nın Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezini ziyaret edeceği ve sonrasında Anıtkabir'e giderek Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacağı belirtildi.

Açıklamada, Gottemoeller'in salı günü İstanbul'da 3. Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezine ziyarette bulunduktan sonra Milli Savunma Üniversitesinde konuşma yapacağı aktarıldı.

Kaynak: AA