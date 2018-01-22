  • 22 OCAK 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.811
    EURO 4.673
  • BIST 115605.93
    ALTIN 163.254
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » NATO Genel Sekreter Vekili Gottemoeller Türkiye'de

NATO Genel Sekreter Vekili Gottemoeller Türkiye'de

İki günlüğüne Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren NATO Genel Sekreter Vekili Rose Gottemoeller, ilk olarak Ankara'da temaslarda bulunacak.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
NATO Genel Sekreter Vekili Gottemoeller Türkiyede

NATO Genel Sekreter Vekili Gottemoeller, Dışişleri Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, Dışişleri Müsteşarı Büyükelçi Ümit Yalçın ve Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Kaan Esener ile bir araya gelecek.

Temaslarına başlamadan önce Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Gottemoeller'in programında Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi'ni ziyaret de var.

NATO Genel Sekreter Vekili Gottemoeller, ziyaretin ikinci gününde de İstanbul'da 3. Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi'ni ziyaret edecek ve Milli Savunma Üniversitesi'nde konuşma yapacak.

Kaynak: AA

Etiketler: türkiye, NATO Genel Sekreter Vekili Rose Gottemoeller, Dışişleri Bakanlığı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER