NATO Genel Sekreter Vekili Gottemoeller Türkiye'de

NATO Genel Sekreter Vekili Gottemoeller, Dışişleri Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, Dışişleri Müsteşarı Büyükelçi Ümit Yalçın ve Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Kaan Esener ile bir araya gelecek.

Temaslarına başlamadan önce Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Gottemoeller'in programında Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi'ni ziyaret de var.

NATO Genel Sekreter Vekili Gottemoeller, ziyaretin ikinci gününde de İstanbul'da 3. Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi'ni ziyaret edecek ve Milli Savunma Üniversitesi'nde konuşma yapacak.

Kaynak: AA