  • 17 KASIM 2017, CUMA

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NATO: Erdoğan'ın fotoğrafını seçen subay ordudan atıldı

NATO, Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını seçen subayın ordudan atıldığını açıkladı.

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NATO: Erdoğanın fotoğrafını seçen subay ordudan atıldı

NATO tatbikatında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı düşmanla işbirliği içinde gösteren Norveç ordusu personeli subay görevden alındı. Norveçte'ki Ortak Harp Merkezi Komutanlığı konuya ilişkin özür mektubu yayınladı. 

Mustafa Kemal Atatürk'ü seçen kişinin de teknisyen olduğu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün konu hakkında şu açıklamayı yapmıştı:

"Dün Norveç'te bir durum oldu. Norveç'te düşman tablosu diye bir tablo koymuşlar. Bu tabloda Atatürk'ün resmi ve bir tarafta da şahsımın ismi var. Hedefte bunlar. Bu haber gelince Genelkurmay Başkanımız ve AB'den sorumlu Bakanımız, onlar da Kanada yolundaydı, bizi aradılar. 'Böyle böyle bir durum var. Bu tatbikat da NATO tatbikatı. 40 tane askerimiz var, biz şimdi bu askerimizi çekme kararı verdik, çekiyoruz' dediler. Dedik ki 'Tabii, hiç durmayın hemen. Velev ki o hedefler kaldırılsa dahi 40 askerimizi süratle oradan çekin.' Böyle bir ittifak, böyle bir müttefiklik olamaz." 

TRT HABER

Etiketler: Norveç, NATO tatbikatı
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