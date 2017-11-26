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Buradasınız : » » 'NATO beslemelerine, PKK canilerine karşı devletle sırt sırta vereceğiz'

'NATO beslemelerine, PKK canilerine karşı devletle sırt sırta vereceğiz'

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "NATO beslemelerine, FETÖ, PKK, YPG, DEAŞ'lı canilere karşı devletle sırt sırta vereceğiz." dedi.

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NATO beslemelerine, PKK canilerine karşı devletle sırt sırta vereceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Doğumunun 100. Yılında Başbuğ Alparslan Türkeş 3. Türk Gençlik Çalıştayı ve Kurultayı" kapsamında Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen programında konuştu. 

Terörle mücadele vurgusu yapan, MHP lideri Bahçeli, "NATO beslemelerine FETÖ'cü hainlere, PKK'lı YPG'li DEAŞ'lı canilere karşı milletle yan yana devletle sırt sırta vererek sonunu hesap etmeden mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Bahçeli, "Bazıları vardır göz yumduğumuz kadar dürüst sustuğumuz kadar insandırlar. Bunlara göz yummayacağız. Bunlara karşı susmayacağız. Güneşe bakmaya cesareti olmayan ama güneş iddiasında bulunanlar, gölgede kalmaya gölgeyi ışık sanmaya mahkumdur. Bunlarla hesabımız acıklı olacaktır." diye konuştu.  

Kaynak: TRT Haber
 

Etiketler: terör örgütü, PKK, nato tatbikat, nato, fetö, bahçeli
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