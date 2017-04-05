Narkotimler zehir tacirlerine nefes aldırmadı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyetini sürdüren Narkotim ekiplerinin, 2016 ve 2017'de sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda yaklaşık 640 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 377 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 11 Aralık 2014'te hayata geçirilen Narkotim Projesi kapsamında 81 ilde oluşturulan Narkotim ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, özellikle sokakta uyuşturucu madde satan ve kamuoyunda "torbacı" olarak bilinen kişilere yönelik operasyonlar gerçekleştiriyor.

İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Narkotim ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi ve uyuşturucu satıcılarının yakalanması amacıyla 2016'da 240 operasyon yaptı.

Kentin 39 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 26 kilo 184 gram eroin, 2 kilo 679 gram kokain, 511 kilo 567 gram esrar, 129 kök Hint keneviri, 24 kilo 955 gram bonzai, 1 kilo 286 Afyon sakızı, 788 gram metamfetamin, 71 bin 399 uyuşturucu hap ile ruhsatsız 40 tabanca, 12 av tüfeği, 763 mermi ve fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda, uyuşturucu sattıkları ve kullandıkları iddiasıyla 619 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 260'ı tutuklandı.

2017'deki operasyonlar

Narkotim ekipleri, 1 Ocak-28 Mart arasında ise uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik 93 operasyon gerçekleştirdi.

Bu operasyonlarda 575 gram eroin, 2 kilo 163 gram kokain, 66 kilo 985 gram esrar, 2 kilo 753 gram bonzai, 602 gram metamfetamin, 66 bin 107 uyuşturucu hap ile ruhsatsız 20 tabanca, 4 av tüfeği, 457 mermi ve 11 fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda, uyuşturucu sattıkları ve kullandıkları iddiasıyla 243 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 117'si tutuklandı.

Kentte görev yapan Narkotim ekiplerince sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik 2016 ve 2017'de gerçekleştirilen toplam 333 operasyonda, yaklaşık 640 kilogram uyuşturucu madde ile 137 bin 506 uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 862 şüpheliden 377'si tutuklandı.

Başakşehir'deki operasyon

İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotim ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çok sayıda başarılı operasyon düzenledi.

Başakşehir'de 10 Şubat'taki operasyonda, Şahintepe ve Ziya Gökalp mahallelerinde çok sayıda adrese baskın yapıldı. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ile polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda, uyuşturucu sattıkları iddia edilen 14 kişi yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok miktarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız 3 tüfek ele geçirildi.