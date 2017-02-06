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Narkotimler okul önlerinde kuş uçurtmuyor

Ekipler, eğitim ve öğretim döneminin ikinci yarısının başlaması dolayısıyla okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.

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Narkotimler okul önlerinde kuş uçurtmuyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, eğitim ve öğretim döneminin ikinci yarısının başlaması dolayısıyla okul çevrelerinde denetim yaptı.

Çocuk Şube ile Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin de destek verdiği çalışma kapsamında yaklaşık 500 polis, sabahın erken saatlerinde okul çevrelerinde önlem aldı.

Okul içleri ve çevrelerinde meydana gelebilecek olaylar, çocukların zararlı maddelerden korunması ve okullarda güvenli şekilde eğitimin sürdürülmesi amacıyla çalışma yapan ekipler, okul çevrelerindeki bazı iş yerlerini de uyardı.

Öğrencilere zararlı ürünler satılmaması konusunda iş yeri sahipleri ile görüşen polis, okul çevresindeki şüpheli kişilerin de kimliklerini kontrol etti. Okulla ilgisi olmayan kişiler de çevreden uzaklaştırıldı.

Denetimlerin eğitim-öğretim yılı boyunca devam edeceği öğrenildi.

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