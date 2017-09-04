'Myanmar sürecini BM Genel Kurulu'nda gündeme getireceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Myanmar sürecini 19 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda en geniş manada gündeme getireceğini ve oradaki liderlerle bu konuyu konuşacağını söyledi.

Erdoğan, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Gürel için Çatalca Ulu Cami'de öğle vakti düzenlenen törenin ardından bu ilçedeki AK Parti İlçe Başkanlığı binasına geçti.

Burada halka seslenen Erdoğan, şehit er Gürel'e Allah'tan rahmet dileyerek, "Milletimizin başı sağolsun. Şehitlerimiz, sevgili Peygamberimize en yakın makamda. 'Onlara ölü demeyiniz' buyuruyor Allahımız. 'Onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz'. Böylece temennimiz o ki gerek ailesi, gerek bizler şehadete inananlar, onlarla ebedi alemde bir arada oluruz." dedi.

Kurban Bayramı'nın artık sonuna gelindiğini, bu bayramda da tüm İslam dünyasının ne yazık ki içeride ve dışarıda büyük mücadeleler, büyük savaşlarla iç içe olduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de, Libya'da bunları yaşadık. Hele hele Myanmar'da maalesef çok büyük katliamlar yapıldı. Bütün bu katliamlar karşısında insanlık Myanmar katliamına sessiz kaldı. Televizyonlarda öyle zannediyorum ki o Myanmar'ın Müslümanlarının, Rohingya Müslümanlarının düştüğü hali izlediniz. Nasıl çileler çektiğini gördünüz. Köylerinin nasıl yakıldığını gördünüz. Bizler Türkiye olarak, Kızılayımızla, AFAD'ımızla buralara yardımlarımızı ulaştırdık, ulaştırmaya devam ediyoruz."

Vatandaşların, "Dik dur eğilme, bu millet seninle" sloganları üzerine, "Biz sadece rükuda, sadece secdede Rabbimizin huzurunda eğiliriz. Hiçbir beşeri gücün karşısında eğilmedik ve inşallah eğilmeyeceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Myanmar sürecini de ayın 19'unda BM Genel Kurulu'nda en geniş manada gündeme getireceğim. Oradaki liderlerle bunları konuşacağız. Ama bu arada İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak 20'ye yakın dünya lideriyle bu konuları görüştüm, görüşüyorum. Tabii ki tüm bu görüşmelerimizde netice aldığımız veya alacağımız liderler var. Herkes aynı hassasiyeti taşımıyor. Varsınlar taşımasınlar, biz görevimizi yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Herkes aynı ruhu yaşasın"

Türkiye'nin güneyindeki gelişmelere değinen Erdoğan, "Bizim oralarda DEAŞ ile verdiğimiz mücadeleyi biliyorsunuz. Irak'ta verdiğimiz mücadeleyi biliyorsunuz. Bakınız ilk defa Kurban Bayramı'nda Genelkurmay Başkanımız, kuvvet komutanlarımız, Milli Savunma Bakanımız, İçişleri Bakanımız, Adalet Bakanımız, bakanlarımızın bir kısmı, hepsi sınırlardaki kıtaları dolaştılar. Oralarda askerimizle beraber oldular. Onlarla beraber karavanaya kaşık çaldılar. Çünkü bunları artık beraber yaşamamız lazım ki eriyle, erbaşıyla, subayıyla, komutanıyla herkes aynı ruhu yaşasın. Bunu beraber yapacağız." diye konuştu.

Kendisini dinleyen vatandaşlardan Çatalca'da farklı bir çalışma istediğini dile getiren Erdoğan, şu andaki fiziki şartlardan çok daha iyilerinin olması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, yollarıyla, doğalgazıyla, her şeyiyle Çatalca'ya büyükşehirin bulaşmış vaziyette olduğunu vurgulayarak, "Ama yeterli değil. İlçe olarak da inşallah bunu çok daha iyi bir konuma getirmemiz lazım. Artık biliyorsunuz köy yok, mahalle var. Dolayısıyla o mahalle kültürünü de yaşamamız lazım. Bu da bizim hakkımız. Az önce ilçe başkanımıza şunu söyledim; dedim ki yakında toplu konutlar, okullarımızla ilgili törenin açılışını, teslimini yapalım. Onun için hazırlığınızı yapın. Bu bayram bizim için olağanüstü oldu ve sizlerle böyle olağan dışı bir görüşmeyi yapmış olduk. Ama inşallah bir meydan mitingini toplu açılışla beraber gerçekleştirelim." şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini dinleyen vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilçe ziyareti sırasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da eşlik etti.