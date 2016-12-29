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'Müzakereler ateşkes sonrası başlayacak'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'İki belge üzerinde çalışıyoruz, müzakere ateşkesten sonra başlayacak. Esed ile görüşmesinin söz konusu değil.' dedi.

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Müzakereler ateşkes sonrası başlayacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de her an ateşkesin sağlanabileceğini söyledi. Çavuşoğlu, 'İki belge üzerinde çalışıyoruz, müzakere ateşkesten sonra başlayacak. Bu süreçte Esed ile görüşmesinin söz konusu değil.' açıklamasında bulundu.

'Bugüne kadar ABD, YPG'ye silah vermiştir'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugüne kadar ABD, YPG'ye silah vermiştir. Nokta. Amerikanın içinde olduğu koalisyon belli bir zamandan beri Fırat Kalkanı Operasyonumuza havadan destek vermiyor." ifadelerini kullandı.

Rus mevkidaşı Lavrovla sürekli görüştüğünü belirten Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti:

‘Muhalefet ile yapılacak anlaşmayla biz Rusya ile garantör oluyoruz ama rejimin garantisi kim olacak? Rusya olacak tabiki. Bu süreçte rejim ve muhalefet bir araya gelerek anlamlı sonuç alıcı müzakerelere de başlayacak. Her şey yolunda giderse biz Ruslarla bir anlaşma yapmak yolundayız. İnşallah bu anlaşmayı yapacağız. Rejimin garantörü rusya olacak.’

‘İran grantör olacak’

Bakan Çavuşoğlu, ‘İran da Türkiye ve Rusya ile birlikte Suriye'nin geleceği konusunda garantör olacak. 600 bin kişi öldüren bir kişinin Suriye birliği sağlayamayacağına inanıyoruz. Esed konusu hiçbir şekilde müzakere edilmemiştir. Söz konusu bile değil.’ diye konuştu

Suriye'de ateşkes süreci

Çavuşoğlu 'Şu anda 2 tane belge üzerinde çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi ateşkesin sağlanması. Ülke genelinde ama DEAŞ, El Nusra gibi terör örgütleri bunun dışında. diğeri de siyasi müzakerelerin yürütülmesi ile ilgili. Her an ateşkes olabilir. yılbaşında önce bunu tamamlamayı düşünüyoruz.' dedi.

 

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, ypg, abd
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