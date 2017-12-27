Tören, saat 09.00'da, Ankara Valisi Ercan Topaca ve beraberindeki heyet ile seğmenlerin Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

Vali Topaca tarafından Atatürk'ün kabrine çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Heyet, daha sonra Misakı Milli Kulesi'ne geçti.

Vali Topaca, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, dünyada eşi benzeri olmayan İstiklal Harbi'mizi sevk ve idare etmek için merkez olarak seçtiğiniz Ankara'ya gelişinizin 98. yılında, Ankara il yöneticileri olarak huzurunuzdayız. Milletimizin makus talihi, Dikmen sırtlarına adım attığınız gün değişmiş, önderliğinizde verilen bağımsızlık mücadelesi Cumhuriyet ile taçlanarak zafere ulaşmıştır. Bugün geldiğimiz noktada Başkentimiz Ankara, tarım ve hayvancılık potansiyeliyle, eğitim alanındaki hamleleri ve üniversiteleriyle, savunma sanayisindeki atılımlarıyla, kültürel ve turistik zenginlikleriyle dünyanın modern kentlerinden birisi haline gelmiştir. 'Ankara'nın ve Ankaralıların benim gönlümde bambaşka bir yeri vardır' diyerek onurlandırdığın Ankaralılar olarak, ülkemizi ve milletimizi çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmak için her dönemde ve her şartta var gücümüzle çalışma azim ve kararlılığındayız. Ruhunuz şad olsun."

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu sergi açılışına katıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98. yıl dönümü dolayısıyla Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Basın Kültür ve Sanat Merkezi'nde BYEGM Arşivinden Ankara Fotoğrafları Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Serginin açılışını Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu yaptı. Çavuşoğlu, daha sonra sergiyi gezdi.

CHP Genel Başkanı sosyal medya hesabından mesaj paylaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü dolayısıyla Twitter'dan Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını andı.

Atatürk Garnizon Koşusu

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98.yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kara Harp Okulu ve Tandoğan arasında Atatürk Garnizon Koşusu yapıldı. Geleneksel ''Atatürk Garnizon Koşusu''na, garnizondaki subay ve astsubayların yanı sıra Kara Harp Okulu öğrencileri de katıldı. Koşu güzergahında bulunan evlerde ikamet eden vatandaşlar, pencereden askerleri selamladı.

Kaynak: AA