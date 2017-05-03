Mustafa Kavurmacı'nın ofisinden 'Gülen'in ayak ölçüsü' çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 86 şüpheliye ilişkin hazırlanan iddianamede, "Aydınlı Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Büyükçekmece ilçesindeki idari binasında şüpheli Mustafa Şevki Kavurmacı'nın makam ve çalışma odalarında yapılan aramada, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in ayak ölçüsü ile Fetullah Gülen için yaptırılacak olan ayakkabının kastedildiği 'ince deriden yapılacak' notunun bulunduğu üç sayfalık çizim ele geçirildiği" belirtildi.

"Faruk Kavurmacı, TUSKON toplantısında en ön sırada"

Şüpheli Ömer Faruk Kavurmacı'nın 1 Mart 2014 tarihinde yapılan TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu'nda en ön sırada yer aldığı ve bu toplantıda yapılan yeni görev dağılımında da kendisine TUSKON Yönetim Kurulu üyeliğinin verildiğine dikkat çekilen iddianamede, soruşturma kapsamında dinlenen gizli tanık "Berat"ın anlatımlarında da Kavurmacı'nın FETÖ/PDY içerisinde hareket ettiğine ilişkin ifadelerinin bulunduğu hatırlatıldı.

TUSKON Yönetim Kurulu'nda Başkan Yardımcısı olan şüpheli Rana Tezcan Açıkgöz'ün de bu toplantıya en ön sırada katıldığı ve firari şüpheli TUSKON Genel Başkanı Rızanur Meral'in FETÖ/PDY ağzıyla yaptığı konuşmanın bazı bölümlerini de ayakta alkışladığı vurgulanan iddianamede, şüphelilerden Açıkgöz'ün 17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ/PDY elebaşının verdiği örgüt talimatına uyarak 27 Ocak 2014 tarihinde Bank Asya'da altın hesabı açtığı, mevcut hesabında ise 2013 yılı Aralık ayında 93 bin 884 lira varken 2014 yılı Ocak ayında bu rakamın 98 bin 217 liraya çıktığı, şüphelinin, Samanyolu grubunun Digitürk platformundan çıkartılması üzerine 8 Ekim 2015 tarihinde Digitürk üyeliğini iptal ettirdiği de ifade edildi.

"FETÖ elebaşı Gülen'e ince deriden ayakkabı"

İddianamede, Aydınlı Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Büyükçekmece ilçesindeki idari binasında şüpheli Mustafa Şevki Kavurmacı'nın makam ve çalışma odalarında arama yapıldığı da anlatılarak, odada, "örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in ayak ölçüsü, 'Mustafa Kavurmacı' yazısı ile Fetullah Gülen için yaptırılacak olan ayakkabının kastedildiği 'ince deriden yapılacak' notunun bulunduğu üç sayfalık çizimin ele geçirildiği dile getirildi.

Mustafa Şevki Kavurmacı'nın odasından, şüphelilerden oğlu Ömer Faruk Kavurmacı'ya gönderdiği, "Koru Florya'da ofisteki gazetelerin gizlenmesi söyleniyor" ibareli e-posta çıktısının da ele geçirildiği kaydedilen iddianamede, Florya grubunun 2010 yılına kadar mütevelli heyetinde bulunan Mustafa Şevki Kavurmacı'nın ifadesinde, "2008 yılından önce bir kez Pensilvanya'da Fetullah Gülen'in sohbetini dinlediği ve Gülen'in 2008 yılı öncesinde rahatsızlanması nedeniyle kendisini arayıp 'geçmiş olsun' dediği" beyanında bulunduğu belirtildi.

Kavurmacı'nın oğluna yazdığı mektup

Mustafa Şevki Kavurmacı'nın ikametinde yapılan aramada, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yazıldığı değerlendirilen ve oğlu Ahmet Said Kavurmacı'ya el yazısıyla yazdığı mektuba rastlandığı da anlatılan iddianamede, bu mektupta Kavurmacı'nın şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

"Oğlum Ahmet Said, içinde bulunduğumuz şartlar senin Aydınlı ile irtibatta bulunmamanı gerektiriyor. Bu özel şartların üzerimize getireceği anormal durumlardan korunmak için bugünden itibaren işle ilgili hiçbir arkadaşla her ne şekilde olursa olsun muhabenatta bulunmaman bizim için çok elzem ve fitnenin olmamasını sağlayacak bir neticedir. Bununla beraber senin yurt dışına yerleşmiş olman ve ülkemizin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik konjonktür dolayısıyla şirketimizin yönetim ve organizasyon yapısını revize etmemiz gerekmektedir. Yeni dönemde Amerika'da planlamakta olduğun herhangi bir ticari faaliyet veya girişim varsa bununla ilgili iş planlarını, pazar araştırmalarını, sermaye gereksinimlerini ve geleceğe dair vizyonunu bizlerle paylaşman bu yeni girişiminin çerçevesini, yatırım ve sermaye limitlerini istişare etmemiz açısından azami önem arz etmektedir..."

Mektuptaki bu tespitin, "Ömer Faruk Kavurmacı ile Ahmet Said Kavurmacı'nın tümüyle yollarını ayırmadıkları ve siyasi konjonktüre göre bu ilişkilerini bir dönem gizlediklerini" ortaya koyduğu belirtilen iddianamede, şüpheli Mustafa Şevki Kavurmacı'nın Fetullah Gülen'in örgüte talimatından sonra Bank Asya'daki 7 numaralı hesabında artış tespit edildiği de vurgulandı. AA