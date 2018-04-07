Müslüman Azınlıklar Zirvesi, İstanbul'da gerçekleşecek

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 16-19 Nisan'da düzenlenecek zirvede, Müslüman azınlıklarla Türkiye arasındaki kardeşlik bağlarının "yeniden ihya ve inşa edilmesi" amaçlanıyor.

Bu kapsamda, Müslüman azınlıkların yaşadığı bölgelerin temel sorunları ele alınacak, bu sorunların çözüm yolları müzakere edilecek. Ayrıca din eğitimi ve din hizmetleri alanlarında var olan iş birliklerinin daha ileri seviyelere taşınması da hedefleniyor.

Davetliler arasında dini idare başkanları veya temsilcileri ile alanda çalışma yapan akademisyen, aktivist, gazeteci ve yazarlar yer alıyor.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın zirvede konuşma yapması planlanıyor.

Zirvenin açılış oturumunun ardından "Geçmiş ve Gelecek Perspektifinde Azınlık Müslümanlar" başlıklı panel gerçekleşecek.

İkinci gün, "Müslüman Azınlıkların Temel Hak ve Özgürlükleriyle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri", "İçsel ve Eleştirel Yaklaşımla Azınlık Müslümanlar: Siyasi Temsil, Radikalizm, Popülizm, Şiddet, İçe Kapalılık, İslamofobi" başlıklı oturumlar yapılacak.

Üçüncü gün ise "Müslüman Azınlıkların Din Eğitimine ve Dini Yayınlara İlişkin İhtiyaç ve Talepleri" ve "Müslüman Azınlıkların Din Hizmetlerine İlişkin İhtiyaç ve Talepleri" oturumları düzenlenecek.

Zirvenin son günü sonuç bildirgesinin okunmasının ardından davetlilerle İstanbul'un tarihi ve kültürel mekanları ziyaret edilecek.

Kaynak: AA