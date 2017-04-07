Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Geleceğimize, çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceğine sahip çıkacağımız daha müreffeh bir Türkiye için 16 Nisan iyi bir fırsattır." dedi.

Arslan, Sarıkamış Belediyesince inşa edilen atık su arıtma tesisinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde nisanda bile kayak keyfinin sürdüğünü söyledi.

Sarıkamış'ta 7 Nisan olmasına rağmen kış soğuğu yaşadıklarını belirten Arslan, "7 Nisan'da Sarıkamış’ta kristal karın olduğu kayak tesislerinde misafirlerimizi ağırlıyoruz ve kayak yapmaya devam ediyorlar. Misafirlerimize diyoruz ki: 15-20 gün daha misafirlerimizi ağırlarız. Sarıkamış Kayak Tesisleri'nde kayak zevkini, kristal karın zevkini yaşarlar ve gelmeye devam etsinler." diye konuştu.

Arslan, Sarıkamış'ın şehitler diyarı olduğuna işaret ederek, "Sarıkamış'ta gözünü kırpmadan, donmak pahasına bu toprakları bize yurt, vatan olarak bırakmak için şehit olan, kanını döken tüm ecdadı saygıyla, minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hizmet kervanı yürüyor"

Arslan, 14 yıldır Türkiye'de hizmetlerin aksamadan devam ettiğini vurgulayarak, "Şehitlerin kanlarını dökerek vatan olarak bıraktıkları bu toprakları imar etmek lazım. İşte 14 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Başbakanımızın önderliğinde ve onların ekip arkadaşlarıyla ülkemizin her yerine olduğu gibi Kars'a da Sarıkamış'a da diğer ilçelerimize de hizmet ediyoruz, hizmet kervanı yürüyor." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin gelişerek daha da büyüyeceğini dile getiren Arslan, "Terör örgütleri ile dünya lideri ülkeler arasında hızlı ve emin adımlarla yürüdüğümüzü gören dış güçler, ülkenin güçlenmesini istemiyor. Bütün bunlara inat diyoruz ki 14 yıldır yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Geleceğimize, çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceğine sahip çıkacağımız daha müreffeh bir Türkiye için 16 Nisan iyi bir fırsattır." görüşünü paylaştı.

"Türkiye, 14 yılda 3,5 kat büyüdü"

Arslan, dış güçler ve terör örgütlerinin engellemelerine rağmen ülkenin 14 yılda 3,5 kat büyüdüğünü vurguladı.

"Emin olun ki eğer onların engellemesi, prangaları, vesayetleri, onların dış güçlere hizmet etme düsturu olmasaydı, biz bugün 10 kat büyümüş Sarıkamış'ı, 10 kat büyümüş Türkiye’yi konuşurduk." ifadelerini kullanan Arslan, şunları kaydetti:

"Bütün korkuları 'Türkiye büyürse, güçlenirse Türkiye yanlışa hizmet vermez, Türkiye, Suriye’de garibanların üzerine kimyasal silahlar atmaya izin vermez. Türkiye, dünyadaki mağdurların ve mazlumların hamisi olur, onlarla ilgili istediğimiz gibi at oynatmamıza izin vermez.' diye düşünüyorlar ve engellemeye çalışıyorlar. AA