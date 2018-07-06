Münbiç'ten sonra hedef Fırat'ın doğusu

Türkiye ile ABD arasındaki 3 aşamalı yol haritasına göre terör örgütü YPG-PKK Münbiç'ten çekilecek.

Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetleri bağımsız devriye görevini sürdürüyor.

Münbiç temizlendikten sonra Fırat'ın doğusuna geçilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Münbiç yol haritasıyla ilgili detayları paylaştı sonraki hedefi açıkladı.

"ABD ile Münbiç tamamlandıktan sonra diğer bölgelere geçilecek diye yol haritamızda net bir mutabakat var. Fırat'ın doğusuna geçilecek. Fırat'ın doğusundaki YPG/PKK'nın kontrol ettiği bölgelerden de Münbiç modeliyle birlikte PKK'lılar bölgeden çekilecek ve tüm bu bölge istikrara kavuşturulacak. Bu Münbiç devriye hattındaki bölgelerden çekilmesi YPG/PKK'nın Münbiç'ten çekildiği anlamına gelmez."

Brüksel'de NATO Zirvesi

"FETÖ konusu var. 13 Temmuz'da Ankara'da FETÖ konusunun da içinde olduğu konsolosluk ve hukuki işlerle ilgili çalışma grubumuz toplanacak. Vize konusunda geçen seneki kriz aşıldı. Diğer taraftan ABD ile aramızda devam eden FETÖ'nün iadesi dahil başka konular da var. F-35 konusu var İran'a yönelik ABD'nin yeni kararları var. Bunların hepsi gündeme gelir."

Türkiye-ABD ilişkileri

"ABD ile ilişkilerimize çok ciddi zarar verdi ABD'nin bizi oyalaması. ABD'nin İran (yaptırımları) konusunda aldığı kararları doğru bulmuyoruz. Yeni yönetim ben bu anlaşmadan çekiliyorum dedi. AB üyesi ülkeler biz bu anlaşmayı sürdüreceğiz diyor. İran ben anlaşmaya sağdığım diyor.''

ABD Kongresi'nde S-400 tartışması

"NATO'ya gerekli bilgilendirmeyi yaptık. Yaptırım uyguladığın zaman karşılığını görürsün. Böyle bir anlayışla ilişkiler sağlıklı yürümez. ABD yönetimi S-400 meselesi nedeniyle Türkiye ile ilişkileri bozmak istemiyor. FETÖ ile ilgili her şey masaya konduktan sonra ne kadar ciddiye aldıklarını göreceğiz. ABD, Türkiye gibi bir müttefikini kaybetmemeli."

Kaynak: TRT Haber