Münbiç modeli YPG işgalindeki diğer bölgelere de uygulanacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'de görüşülen Münbiç yol haritasını değerlendirdi.

Çavuşoğlu, Münbiç modeli tamamlandıktan sonra bunu diğer alanlara da taşıyacağız. YPG'nin işgal ettiği diğer alanlara da taşıyacağız. Mutabakatımız da bu da var" dedi.

[Münbiç Yol Haritası] Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Münbiç modeli tamamlandıktan sonra bunu YPG'nin işgal ettiğidiğer alanlara da taşıyacağız. Mutabakatımızda bu da var.https://t.co/nUhOurRqFZ pic.twitter.com/7Yr4jYyjBd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Haziran 2018

"YPG Münbiç'ten çekilirken silahlar alınacak"

Çavuşoğlu, "YPG Münbiç'ten çekilirken silahlar alınacak. Çekilmeyle süreci bittiğinde silahlar da alınmış olacak" ifadelerini kullandı.

[Münbiç Yol Haritası] Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: YPG'den silahlar alınacak.https://t.co/nUhOurRqFZ pic.twitter.com/w1hFNDAC2D — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Haziran 2018

"Üçüncü bir ülkenin rolü olmayacak"

Bölgede hiçbir üçüncü ülkenin rolünün olmayacağını ifade eden Çavuşoğlu, "Bu Fransa'yı da İngiltere'yi de Belçika’yı da kapsar. Hiçbir üçüncü ülke olmayacak" diye konuştu.

[Münbiç Yol Haritası] Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Uygulama safhasında YPG Münbiç'ten çekilecek. Buraların güvenliğini Türkiye ve ABD kolluk kuvvetleri sağlayacak. pic.twitter.com/375QM1YJuX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Haziran 2018

"Biz SGD bilmeyiz dedik"

Yol haritasının şu anda Münbiç'te uygulanacağını ifade eden Çavuşoğlu, "Daha sonra diğer şehirlerlere doğru yol haritamızı uygulamaya başlayacağız. İşte o zaman ABD'nin tavrı belli olur. YPG'yi çekecek mi ne olacak? Bunların içinde çok sayıda Arap da var. Biz SGD bilmeyiz dedik, bizim gözümüzde bunların hepsi eşittir YPG/PKK'dır dedik" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, "Güvenlik güçlerinde ve yönetimde YPG/PKK'dan oluşan ya da onların oluşturduğu kurum ya da kuruluşlarda bir yönetimi biz kabul etmeyiz" dedi.

"Terör örgütlerine bir şehri teslim edemeyiz"

YPG/PKK'nın bir terör örgütü olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Terör örgütlerine bir şehri teslim edemeyiz. Ağırlıklı Arap olan yerlerde yönetimde ve güvenlikte Araplar olacak. Diğer tarafta çoğunluk Kürtse YPG/PKK dışındaki Kürtler olacak" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Sincar bölgesinden çıktılar ama Kandil ve ötesinde PKK'nın ciddi bir yapılanması var, inşallah buraları da temizleyeceğiz" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Sincar bölgesinden çıktılar ama Kandil ve ötesinde PKK'nın ciddi bir yapılanması var, inşallah buraları da temizleyeceğiz.https://t.co/nUhOurRqFZ pic.twitter.com/D0D56qlTbc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Haziran 2018

Çavuşoğlu, "İlk etapta YPG/PKK'lılar ayrılacak, ayrılırken de silahları alınacak. Fırat'ın doğusuna gidecek" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İlk etapta YPG/PKK'lılar Münbiç'ten ayrılacak. Nereye gidecek? Fırat'ın doğusuna gidecek. Fırat'ın doğusuna gitmeleri bizim bunu kabulleneceğimiz anlamına gelmez. Dolayısıyla yol haritası burada da uygulanacak.https://t.co/nUhOus924z pic.twitter.com/q0ylGxjvyr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Haziran 2018

"FETÖ ile ilgili ciddi bir soruşturma var"

Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun FETÖ ile ilgili ciddi bir soruşturma olduğunu söylediğini belirterek, “Bu soruşturmadan memnuniyet duyduğumuzu, bu konuda da iş birliği yapabileceğimizi, charter okullarının nasıl suistimal edildiği gibi konularda da kendilerine yardımcı olabileceğimizi söyledik” dedi.

[FETÖ elebaşının iadesi] Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "sizden gelen belgeleri ciddiye alıyoruz." dedi. pic.twitter.com/LjpGXt9Eim — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Haziran 2018

Kaynak: AA/TRT Haber