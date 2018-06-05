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Münbiç modeli YPG işgalindeki diğer bölgelere de uygulanacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Münbiç modeli tamamlandıktan sonra bunu YPG'nin işgal ettiği diğer alanlara da taşıyacağız. Mutabakatımızda bu da var" dedi.

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Münbiç modeli YPG işgalindeki diğer bölgelere de uygulanacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'de görüşülen Münbiç yol haritasını değerlendirdi.

Çavuşoğlu, Münbiç modeli tamamlandıktan sonra bunu diğer alanlara da taşıyacağız. YPG'nin işgal ettiği diğer alanlara da taşıyacağız. Mutabakatımız da bu da var" dedi.

 


 

"YPG Münbiç'ten çekilirken silahlar alınacak"

Çavuşoğlu, "YPG Münbiç'ten çekilirken silahlar alınacak. Çekilmeyle süreci bittiğinde silahlar da alınmış olacak" ifadelerini kullandı.

 


 

"Üçüncü bir ülkenin rolü olmayacak"

Bölgede hiçbir üçüncü ülkenin rolünün olmayacağını ifade eden Çavuşoğlu, "Bu Fransa'yı da İngiltere'yi de Belçika’yı da kapsar. Hiçbir üçüncü ülke olmayacak" diye konuştu.

 


 

"Biz SGD bilmeyiz dedik"

Yol haritasının şu anda Münbiç'te uygulanacağını ifade eden Çavuşoğlu, "Daha sonra diğer şehirlerlere doğru yol haritamızı uygulamaya başlayacağız. İşte o zaman ABD'nin tavrı belli olur. YPG'yi çekecek mi ne olacak? Bunların içinde çok sayıda Arap da var. Biz SGD bilmeyiz dedik, bizim gözümüzde bunların hepsi eşittir YPG/PKK'dır dedik" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, "Güvenlik güçlerinde ve yönetimde YPG/PKK'dan oluşan ya da onların oluşturduğu kurum ya da kuruluşlarda bir yönetimi biz kabul etmeyiz" dedi.

"Terör örgütlerine bir şehri teslim edemeyiz"

YPG/PKK'nın bir terör örgütü olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Terör örgütlerine bir şehri teslim edemeyiz. Ağırlıklı Arap olan yerlerde yönetimde ve güvenlikte Araplar olacak. Diğer tarafta çoğunluk Kürtse YPG/PKK dışındaki Kürtler olacak" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Sincar bölgesinden çıktılar ama Kandil ve ötesinde PKK'nın ciddi bir yapılanması var, inşallah buraları da temizleyeceğiz" diye konuştu.

 


 

Çavuşoğlu, "İlk etapta YPG/PKK'lılar ayrılacak, ayrılırken de silahları alınacak. Fırat'ın doğusuna gidecek" dedi.

 


 

"FETÖ ile ilgili ciddi bir soruşturma var"

Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun FETÖ ile ilgili ciddi bir soruşturma olduğunu söylediğini belirterek, “Bu soruşturmadan memnuniyet duyduğumuzu, bu konuda da iş birliği yapabileceğimizi, charter okullarının nasıl suistimal edildiği gibi konularda da kendilerine yardımcı olabileceğimizi söyledik” dedi.

 


 

Kaynak: AA/TRT Haber

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