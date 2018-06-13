Münbiç, ABD ile birlikte istikrara kavuşturulacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kral FM'de "Mehmet'in Gezegeni" radyo programına konuk oldu, güncel gelişmeleri değerlendirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD arasındaki Münbiç anlaşmasından bahsetti.

"ABD verdiği silahları YPG'den geri alacak"

Mevlüt Çavuşoğlu, kendisine yöneltilen, "ABD, YPG/PKK'dan verdikleri silahları geri alacaklarına dair bir taahhütte bulundu mu?" sorusunu yanıtladı:

"Elbette. Bu yol haritasına göre Münbiç'ten YPG'liler çekilecek ve çekilirken de silahlarını alacaklar. Bu yöntem, bu yol haritası diğer şehirlerde de uygulandığı zaman buralardan YPG'lileri çıkarırken ABD bu silahları geri alabilir. Bize verdikleri sözlerden bir tanesi de 'seri numaraları aldık, bunları geri alacağız' yönündeydi. Almaları gerekiyor. Ama Münbiç'ten YPG çıkartılırken ABD, bu verdikleri silahları bunlardan geri alacak ve daha sonra buraları biz birlikte istikrara kavuşturacağız. Devriye görevini, yeni güvenlik birimleri oluşuncaya kadar Türkiye ve ABD yapacak. Bizim askerlerimiz yapacak."

Bakan Çavuşoğlu, FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğu iddialarına değindi.

"Arama kararı çıkartıldı"

Çavuşoğlu, bu iddiaların üzerine Alman muhatapları nezdinde temaslarda ve taleplerde bulunduklarından bahsetti.

"Bu kişinin bulunup, tutuklanıp, bize iade edilmesini istedik. Bu sebepten dolayı da Almanya tarafından bu duyumlardan sonra arama kararı çıkartıldı. Fakat bu arama kararından sonra resmi makamlar tarafından henüz herhangi bir yerde olduğu tespit edilmedi. Bazı bilgi ve duyumlar üzerine çalışmalar da yaptılar."

"Herhangi bir ülkede sürekli kalmıyorlar"

Çavuşoğlu, Öksüz ve diğer FETÖ mensuplarının ya da Türkiye'nin aradığı diğer kişilerin kendileriyle ilgili duyumlar ortaya atıldığında yer değiştirdiğini açıkladı.

"Bildiğiniz gibi, Salih Müslüm'ün yakalanıp bize iade edilme çalışmaları başladıktan sonra o da sürekli yer değiştiriyor. Herhangi bir ülkede sürekli kalmıyor."

"Yakalandığı zaman iadeyle ilgili Almanlarla görüşüyoruz"

Çavuşoğlu, Öksüz ile ilgili sürecin takip edildiğini, her ihbarın ciddiye alındığını ve Alman makamlara bilgi verildiğini söyledi.

"Son bir yıl içinde bazı adımlar atmaya başladılar PKK'ya yönelik. Onlar da bu PKK tehdidini görüyor. PKK tehdidini gören siyasetçilerin sayısı artmaya başladı. İşin peşini bırakmamız lazım. Bulunduğu, yakalandığı taktirde iade konusunda da neler yapmamız gerektiğini, neler yapılacağını Almanlarla da değişik düzeylerde görüşüyoruz."

"FBI ciddi bir soruşturma yürütüyor"

Bakan Çavuşoğlu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesiyle ilgili soruları da cevapladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı son görüşmede, kendisine Türkiye'nin taleplerini çok ciddiye aldıklarını ve FBI'ın "kapsamlı ve ciddi bir soruşturma" yürüttüğünü söylediğini anlattı.

"Ben de 'bırak kapsamlı, ciddi bir soruşturmayı, basit bir soruşturmada bile FETÖ'nün ABD'de de yaptıkları, usulsüzlükleri, vergi ve vize kaçakçılığı, charter okullarını nasıl suiistimal ettikleri zaten açıkça ortaya çıkar' dedim. Özellikle de mali konularda biz size yardımcı oluruz dedik. Orada MASAK müşavirimizin olduğunu söyledik. Bugüne kadar ABD'nin (FETÖ elebaşı Gülen) vermesi lazımdı. İlişkilerimizin bozulmasına sebep olan ABD'nin yanlışlarından bir tanesi de FETÖ elebaşını bize vermemesiydi. İkinci sebep de biliyorsunuz YPG'ye olan destekti."

Bugüne kadar yurt dışındaki FETÖ operasyonlarında yaklaşık 100 FETÖ elebaşı Türkiye'ye getirildi.

"Muhalefet, milli meseleleri siyasete alet ediyor"

Çavuşoğlu, "Muhalefet Kandil'e yönelik operasyonu seçim malzemesi olarak kullandığınızı iddia ediyor. Değerlendirmeniz nedir? " sorusunu şöyle yanıtladı:

"Muhalefet maalesef milli meseleleri bile, güvenlik meselelerini bile siyasete alet ediyor, esas onlar kullanıyor."

"Tehdit varsa 'Bekleyelim diyorlarsa' açıkça söylesinler"

Kandil operasyonunun gerekli olduğundan bahseden Mevlüt Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Bu teröristleri bertaraf etmek önemli mi değil mi? Ben Afrin Operasyonu'nu başlattığımda Türkiye'de seçim kararı mı vardı? Veya Fırat Kalkanı Operasyonu'nu başlattığım zaman Türkiye'de bir seçim mi vardı? Karşı tarafta tehdit varsa, 'efendim seçimi bekleyelim ' diyorlarsa onu da açıkça söylesinler."

"Operasyonlarda son ana yaklaşıldığında paylaşılır"

Operasyonların son terörist etkisiz hale gelinceye kadar süreceğini yineledi.

Bakan Çavuşoğlu operasyonların ne zaman sona ereceğine dair net bir takvimin söylenemeyeceğini, ancak son ana yaklaşıldığında bu bilgilerin paylaşılabileceğini anlattı.

"Türkiye'nin izni olmadan kuş bile uçamaz"

Yunanistan ile ilişkiler, adalar ve Ege konusuna ilişkin son durumu değerlendiren Çavuşoğlu, adalar konusunda manipülasyon yapıldığını söyledi.

"Sadece bizim dönemimizde değil, Kardak krizinden sonra adaların hukuki, fiili statüsünde hiçbir değişiklik olmamıştır. Biz buna müsaade etmeyiz. Bir araştırma konusunda bile Türkiye'nin izni olmadan buradan bir kuş bile uçamaz. Bir kaya parçası bile verilmemiştir."

"KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının hakkını kimseye yedirmeyiz"

Mevlüt Çavuşoğlu, Ege ve Kıbrıs konusunda da hiçbir zaman taviz verilmeyeceğini ve KKTC ile Kıbrıs Türk halkının haklarının sonuna kadar savunulacağını anlattı.

"Kıbrıs etrafında şimdi biz de sondajlara başlıyoruz. Artık Türkiye'nin sondaj gemisi var. Türkiye'nin kapasitesi büyük. Geçmiş aylarda biliyorsunuz bazı sondajları, İtalyanlar dahil engelledik. Ama biz de bu bölgede sondaj yapıyoruz. Ekonomik çıkarlar bakımından da doğalgaz, petrol, Kıbrıs'ın etrafındaki zenginlikler bakımından da KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının hakkını kimseye yedirmeyiz."

"Türkiye bugüne kadar 74 ülkeyle vizeyi kaldırdı"

Çavuşoğlu, AB ile ilişkiler ve vize serbestisi konularına da değindi.

Türkiye'nin bugüne kadar 74 ülkeyle vizeyi kaldırdıklarını, bu ülkelere en son olarak Özbekistan'ın eklendiğini söyledi.

"Artık bu vizeleri kaldırmamız lazım"

Türkiye- AB arasında vize müzakerelerinin devam ettiğini anımsatan Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"En son 7 kriterle ilgili biz yaptıklarımızı anlattık. Onlar şimdi bir çalışma yaptılar ve alt grupta görüşmeler devam ediyor. Seçimden sonra AB yetkilileriyle, Timmermans ve diğer yetkililerle bizzat görüşeceğiz. Artık bu vizeleri kaldırmamız lazım. Bu ciddi bir haksızlıktır Türkiye'ye."

Kaynak: AA