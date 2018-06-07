Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Münbiç’in terörden arındırılması konusunda anlaştığı ortak yol haritasının ayrıntıları netleşiyor.

Diplomatik kaynaklara göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo görüşmesinin hemen ardından takvim işlemeye başladı. Plan için yapılan ön hazırlıklar ilk 10 günde tamamlanacak. Takip eden 20 gün içinde saha hazırlıklarının bitirilmesi bekleniyor.

Otuzuncu günü takriben, 4 Temmuz itibarıyla YPG/PKK’lı teröristlerin Türk ve Amerikan güvenlik birimlerinin gözetiminde silahlarını bırakarak Fırat’ın doğusuna gidişi başlayacak. Kentin tamamen tahliyesi için öngörülen süre ise 60 gün.

Münbiç 3 ay içinde terörden arındırılacak

Diplomatik kaynaklara göre ABD, Türkiye’ye terörist unsurların Münbiç’ten çıkışı için 6 aylık bir yol haritası önerdi. Türkiye’nin itirazları bu süreci yarı yarıya azalttı. Haritaya göre Münbiç, 3 ay içinde terörden arındırılacak.

Alınan bilgiye göre ABD, kongre onayına yol açacak ibareleri de yol haritası metnine ekledi ancak bakanların onay sürecinde Türkiye bu ifadelere de itiraz etti. Neticede paranteze alınan ifade metin dışı bırakıldı.

Rakka ve Kobani’de de uygulanacak

Münbiç’ten hangi unsurların gideceğine ise iki ülkenin ilgili birimleri karar verecek. Başarı sağlanırsa Rakka ve Kobani gibi bölgelerde de Münbiç modeli uygulamaya konulacak.

Kaynaklara göre, Münbiç’teki aşiretler YPG/PKK yönetiminden rahatsız ve yol haritasının uygulanması ve başarıya ulaşmasını bekliyor.

Türk-Amerikan ilişkileri açısından bir can simidi

Münbiç’te başarı sağlanması, son zamanlarda kötüleşen, vahim seviyelere ulaşan ve hatta kopma noktasına gelen Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin tamiri açısından çok önemli.

Kaynaklara göre ABD hem Türkiye’yi kaybetmemek hem de olası çatışma riskini ortadan kaldırmak için yol haritasına olumlu yaklaştı.

Kaynak: TRT Haber