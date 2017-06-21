  • 21 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

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Mültecilerin yüzde 84'ü gelişmekte olan ülkelerde

Mültecilerin yüzde 84'ü gelişmekte olan ülkelerde yaşamını sürdürüyor. Uluslararası toplum büyük dayanışma gösteriyor fakat fazlasına ihtiyaç var.

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Mültecilerin yüzde 84ü gelişmekte olan ülkelerde

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Pascale Moreau, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 28 yıldan bu yana mülteci sorunu üzerine çalıştığını vurgulayarak "Üzülerek söylüyorum ki mülteci sorunu sona ermedi ve gittikçe de büyüyor." diye konuştu.

Dünyada 2016 yılı sonu itibarıyla savaş, zulüm ve şiddet gibi nedenlerle evlerini terk etmek zorunda kalan 65,5 milyondan fazla kişinin olduğunu ve bu sayının son 3 yılda rekor düzeylere ulaştığını kaydeden Moreau, BMMYK'nin ortakları, sivil toplum kuruluşları ve donörlerin desteğiyle mülteci ve sığınmacılara ev sahipliği yapan hükümetlerle iş birliği içerisinde, dünyanın her yerinde insani yardıma muhtaç mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve sorunlarına çözüm bulmak için çalıştığını söyledi.

"Çözüm bulabilmek için neler yapılabilir bunun üzerinde düşünecek"

Moreau,"(Mülteci krizlerini sona erdirmek için) Sağlam bir çözüme ihtiyacımız var. Bu insani bir mesele değil, bu krizlere sebep olan çatışmaların ve şiddetin son bulması için siyasi kararlılık gerektiren politik bir mesele. Ümit ediyorum dünya, yerlerinden edilmiş bu 65,5 milyondan fazla kişiyi yalnızca hatırlamakla kalmayacak, çözüm bulabilmek için neler yapılabilir bunun üzerinde düşünecek." dedi.

Mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin bu kişilere kalplerini nasıl açtığının tüm dünyaya anlatılması ve uluslararası kamuoyunda farkındalık oluşturulması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Moreau, "Dünyadaki mültecilerin yüzde 84'üne gelişmekte olan ülkeler ev sahipliği yapıyor. Uluslararası toplum büyük dayanışma gösteriyor fakat bundan daha fazlasına ihtiyacımız var çünkü gereksinimler oldukça fazla ve gün geçtikçe artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'ye gösterdiği muazzam cömertlik ve misafirperverlik için müteşekkiriz"

Üç yıldır art arda dünyadaki en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye’de mülteci ve sığınmacılara koruma sağlanması ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Türk makamlarının liderliğini ve koordinasyonunu üstlendiği müdahaleye de değinen Moreau, “BMMYK olarak biz Türk toplumu ve Türk makamlarının gösterdiği muazzam cömertlik ve misafirperverlik için müteşekkir olduğumuzu dile getirmek istiyoruz; bu takdir edilmeyi hak ediyor.” dedi.

Etiketler: mülteciler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
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