Muharrem İnce'nin seçim otobüsü çamura saplandı

Seçim çalışmaları kapsamında İstanbul Beykoz Çayırı'na gelen CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, vatandaşlara hitap etti.

Otobüsün üzerinde yaptığı konuşmadan sonra tekrar içeri girerek vatandaşları selamlayan İnce, bir diğer programına gitmek üzere Beykoz'dan ayrılmak istedi.

Ancak bu sırada çamura saplanan otobüs, bir türlü hareket ettirilemedi. Bunun üzerine eline mikrofonu alarak gençlere seslenen İnce, otobüsü kurtarmak için yardım isteyince ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Çok sayıda partili otobüsün arkasına geçerek, itmeye başladı. Ancak ittikçe çim alana daha da saplanan otobüs, bir türlü hareket ettirilemedi. Otobüsün geriye kayması üzerine partilileri uyaran İnce, mikrofonu elinden bırakmadı.

"Gençler işe yaramak istiyorsanız gidin arkadan öne doğru itin"

Otobüs bir türlü yerinden hareket etmeyince sinirlendiği gözlenen İnce, otobüs önünde biriken kalabalığa, "Bakın mitingimiz var otobüs battı buraya çıkmamız lazım, kenara çekilirseniz çıkarız" diye seslendi. Muharrem İnce kalabalığın bir türlü dağılmaması üzerine "Gençler işe yaramak istiyorsanız gidin arkadan öne doğru itin" uyarısında bulundu.

Otobüs çamurdan kurtarılamadı

Tüm çabalara rağmen saplandığı çamurdan kurtarılamayan otobüsten inen Muharrem İnce, diğer programına yetişmek üzere özel bir minibüse binerek Beykoz'dan ayrıldı.

Kaynak: İHA