Muharrem İnce'den 81 ile teşekkür ziyareti

CHP'de 24 Haziran mağlubiyetinin yankıları devam ediyor.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarının ardından 2 gün süren sessizliğini bozdu.

"Beklentinin altında oy aldı"

CHP lideri, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti ve İnce’nin oy oranını, "Beklentinin altında" sözleriyle değerlendirdi.

Parti içi ve bazı seçmenlerden yükselen istifa çağrılarına da yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Partide ne olacağına, ne biteceğine partililer karar verir" dedi ve ekledi:

"Koltuk sevdasına tutulanların partimizde yeri yok."

"81 vilayete gideceğim"

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından hemen sonra CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Twitter hesabından açıklama yaptı.

"Hepimizin Cumhurbaşkanı' adayı olarak tüm Türkiye ile buluşmak, kucaklaşmak, teşekkür etmek için seçim öncesinde gidemediğim illerden başlayarak, 81 vilayete gideceğim."

“Hepimizin Cumhurbaşkanı” adayı olarak tüm Türkiye ile buluşmak, kucaklaşmak, teşekkür etmek için seçim öncesinde gidemediğim illerden başlayarak 81 vilayete gideceğim. — Muharrem İNCE (@vekilince) 26 Haziran 2018

"Mücadele için milletvekili olmak gerekmez"

Muharrem İnce dün de seçim sonuçlarını kabul ettiğini açıklamış ve siyate devam edeceği mesajını vermişti.

"Mücadele etmek için milletvekili olmak gerekmez. Siyasi kadrolarda bulunmuş insan onun yolunu bulacaktır."

"Bana derlerse 'yürü önümüzden' ben yürümeye hazırım"

Basın toplantısında gazetecilerin, "Size oy veren 15 milyon kişiyle birlikte yürümeye devam edecek misiniz?" sorusu üzerine İnce, şunları söylemişti:

"Onlar benimle birlikte yürüdüğü sürece ben varım, devam edeceğim. Bitirmiş değilim, siyaset uzun vadeli bir iştir, uzun nefesli bir iştir. Dün akşam kesinleşmesini istedim, onun için çıkmadım insanların karşısına, korktuğumdan değil. Durumu görmek istedim. İhtimal dahilindeydi 50'nin altına düşmesi, ikinci tura kalması, bunu görmek istedim. Bunu görmeden çıkmak istemedim. Diğer muhalefet partileri çok düşük oy aldı. Eğer onlar biraz yukarıda oy alsaydı zaten seçim ikinci turdaydı. Benim söylemem şık olmaz bunu, utanırım ben böyle şeyleri söylemeye. 8, 9 puan fazla oy almışız 41 yıl sonra 30 barajını geçmişiz. Bunu ben söylemeyim, ayıp olur. Ama diğer muhalefet partileri de 10'un üzerinde oy alsalardı seçim ikinci turdaydı zaten, bütün her şey gerçekleşiyordu. Onun için bunu başarabiliriz diyorum. 30 barajını yıktık, 50 barajını da yıkacağız, ben buradayım. Bana derlerse 'yürü önümüzden' ben yürümeye hazırım."

Kaynak: TRT Haber