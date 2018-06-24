Muharrem İnce YSK önünde açıklama yaptı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile saat 16.55'te Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) önüne geldi.

"Sandık başlarından ayrılmayınız"

Tüm yurtta oy kullanma işleminin bitmesinin ardından gazetecilere açıklama yapan İnce, an itibarıyla sandıkların açıldığını söyledi.

"Sonucun çok iyi olacağından hiçbir kuşku duymuyorum. Bütün sandık görevlilerimizden şunu rica ediyorum, sandıkları asla terk etmeyiniz. Islak imzalı tutanakları almadan sandık başlarından ayrılmayınız. Islak imzalı tutanakları yetkililere teslim ettikten sonra lütfen bütün yurttaşlarımıza sesleniyorum, seçim kurullarının önüne gidiniz."

"Görevinizi doğru düzgün yapın"

İnce, YSK'ya çok yakın bir mesafede olduğunu söyleyerek, "Hakkınızı korumak için buradayız." dedi.

"Milletin hakkını korumak için buradayız. YSK üyelerine tavsiyede bulunuyoruz, sadece görevinizi doğru yapın, doğru düzgün yapın. Yasalara, kanunlara, Anayasa'ya uyarak yapın. Kimsenin kuklası olmayın. Kimseden tedirgin olmayın. Kimseden korkmayın."

"Taşkınlık yapmayın"

Muharrem İnce, doğru düzgün bir yarış istediklerini ve çıkacak sonuçta taşkınlık yapılmamasını istediğini de sözlerine ekledi.

"Adil bir yarış istiyoruz. Aklıselim bir biçimde, vakur biçimde, anlayışlı biçimde, herkesle sıcak bir sohbet içinde sonucu kabullenmelerini, bu konuda herhangi bir taşkınlığa sebebiyet vermemelerini istiyorum. Hiç korkmayın değerli yurttaşlarım, sakın ha. Korkuları üzerinizden atın, tedirgin olmayın."

"Benden haber beklesinler"

İnce, YSK'ya en yakın mesafede sonuçları izliyor olacağını daha önce "Avukat arkadaşlarım cübbelerini hazır tutsunlar." dediğini hatırlattı.

"Cümlemin arkasındayım. Benden haber beklesinler. Onlar da sandık başlarında olsunlar. Sakın, tekrar ediyorum, moral bozucu haberlere inanmasınlar. Kasıtlı olarak yapacaklar bunu, geçmişte yaptıkları gibi."

"Umarım yine YSK'nın önüne gelmek zorunda kalmam"

Sandık görevlilerinden, ıslak imzalı tutanağı almadan sandık başlarından ayrılmamalarını, sonra da seçim kurullarının önüne gitmeleri isteğini yineleyen İnce, "YSK'ya en yakın mesafedeyim. Umarım yeniden YSK'nın önüne gelmek zorunda kalmam." dedi.

"Yakından takip ediyoruz"

İnce, Suruç'ta yaşananlara yönelik soru üzerine de "Takip ediyoruz, hepsini takip ediyoruz. Avukatlarımız orada, milletvekili arkadaşlarımız da var. Yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

Muharrem İnce daha sonra YSK'nın önünden ayrıldı.

Kaynak: AA