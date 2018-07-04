Muharrem İnce: Yenildiysen çekileceksin, bahane üretmeyeceksin

Muharrem İnce, partisinin Yalova ve Bolu milletvekilleriyle CHP Erzurum İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

İnce, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne değinerek, bir seçim kampanyasını geride bıraktıklarını belirtti.

“Yenildiysen geri çekileceksin”

24 Haziran’da alınan sonuçları değerlendiren İnce, "Yenildiğini kabul edemeyen yenemez, yenildiysen geri çekileceksin, hazırlıklarını yapacaksın, bahane üretmeyeceksin" dedi.

"Hepinizin cumhurbaşkanı olmak için devam edeceğiz”

Kampanyadaki sloganlarının "Herkesin cumhurbaşkanı" olduğunu hatırlatan İnce, "Hepinizin cumhurbaşkanı olmak için devam edeceğiz. Herkesi kucaklayan, memleketin sorunlarına kafa yoran, 81 vilayeti karış karış dolaşan hepimizin cumhurbaşkanı adayı olarak Erzurum'dan başladık." diye konuştu.

“Cumhurbaşkanlığı oyumuz partinin oyundan çok çok fazla”

Kampanyadan önce ve kampanya sırasında Erzurum'a gelemediğini vurgulayan İnce, şunları söyledi:

"Onun için Erzurumlulardan özür diliyorum. 68 vilayete gidebildik. Burada cumhurbaşkanlığı oyumuz partinin oyundan çok çok fazla. 45 bin civarında bir oyumuz var, yüzde 9,9 almışız. Yani gelseymişim barajı aşacakmışız. Merak etmeyin Erzurum'dan bu kampanyayı başlatıyoruz. Siyaset uzun soluklu bir iştir. 9,9'da kalmak beni üzdü.

Mutlaka Erzurum'da barajı geçeceğiz ve bir sonraki toplantımızı tabii ki cumhurbaşkanı olarak Erzurum milletvekilleri ile yapacağız. Türkiye, okul öncesi çocuklarına sahip çıkamayan bir ülke, okuldaki çocuklarını da yerleştirmeyen bir ülke.

Yani okul öncesindeki çocukların başına her gün kötü bir olay geliyor. Türkiye'nin böylesine devasa sorunlarla boğuştuğu bir dönemde çözüm ve çare olmamız lazım. Bu mücadeleye devam edeceğiz."

“9 Eylül’de kampanyayı başlatacağız”

Erzurum'dan 9 Eylül'de kampanya başlatacağını aktaran İnce, "Bu kampanyanın ilk açılışını Erzurum'dan yapıyorum. Bu kampanya Türkiye'yi gençlerle yönetelim kampanyası. CHP'nin şu anda 1 milyon 250 bin üyesi var. Ben 9 Eylül 2018'den 9 Eylül 2019'a kadar bir yıl içerisinde 1 milyon 250 bin genci üye yapma kampanyası bu. 18-35 yaş arasında partinin üye sayısı kadar 1 milyon 250 bin genç hedefini başaracağız. Yani 15 milyon oy aldık. Hedefimiz 30 milyon oydur. Onun için genç kardeşlerime Erzurum'dan sesleniyorum. 9 Eylül’de kampanyayı başlatacağız. Bir yıl içerisinde üye sayısını iki katına çıkartırsak önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde de 15 milyonu 30 milyon yapacağız. Allah'ın izni ve milletin isteğiyle bu işi başaracağız." diye konuştu.

Muharrem İnce, bir gazetecinin Bakanlar Kurulunun yetkilerinin cumhurbaşkanına devredilmesine ilişkin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hakkındaki düşüncelerini sorması üzerine, "Zaten öyle değil miydi? Türkiye'de tek adam değil miydi? Bütün yetki onda zaten. Başbakan zaten fiilen yoktu. Vali o, kaymakam o, doktor o, hemşire o, her şey o, kekçi o, kıraatçi o." ifadelerini kullandı.

"Gizlim saklım yok, gizli ajandalarım, gizli planlarım yok"

Bir gazetecinin "CHP'nin karıştığı söyleniyor, CHP karıştı mı" sorusu üzerine İnce, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hayır olur mu, CHP karışmadı. Tam tersine biz Sayın Genel Başkan'la bir ağabey-kardeş ilişkisi içerisinde eşlerimizle yemek yedik. Ben Sayın Genel Başkan'a bir teklifte bulundum, onu da basınla paylaştım. Gizlim saklım yok, gizli ajandalarım, gizli planlarım yok. Bu millete hiç yalan söylemeyeceğime söz verdim. Sayın Genel Başkan'a yaptığım teklifi de milletle paylaştım. Karışma falan yok."

Muharrem İnce, bir gazetecinin "Perşembe günü CHP MYK toplanacak, olağanüstü kurultay çağrısı bekliyor musunuz?" sorusu üzerine de "Ben MYK üyesi değilim, takdir MYK üyelerinindir." yanıtını verdi.

Kaynak: AA