Muharrem İnce ve Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran seçim zaferi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.
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Muharrem İnce ve Temel Karamollaoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
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