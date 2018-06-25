Gündem » Muharrem İnce ve Temel Karamollaoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti Buradasınız : Ana Sayfa

Muharrem İnce ve Temel Karamollaoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Muharrem İnce ve Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran seçim zaferi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

25 Haziran 2018 Pazartesi 19:49





