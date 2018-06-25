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Muharrem İnce ve Temel Karamollaoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Muharrem İnce ve Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran seçim zaferi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

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Muharrem İnce ve Temel Karamollaoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğanı tebrik etti

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