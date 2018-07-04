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Muharrem İnce: Seçim sonuçları memlekete hayırlı olsun

Muharrem İnce YSK'nın kesin seçim sonuçlarını açıklamasına ilişkin "Hayırlı uğurlu olsun memlekete. Bu seçim bitmiştir, yenisi var yakında, yerel seçimler var." dedi.

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Muharrem İnce: Seçim sonuçları memlekete hayırlı olsun

Muharrem İnce, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geldiği Erzurum'daki programlarının ardından bir otelde bir süre dinlendi.

Ardından otelden ayrılan İnce, çıkışta gazetecilerin YSK'nin kesin seçim sonuçlarını açıkladığını hatırlatıp değerlendirmesini sorması üzerine şunları kaydetti:

"Hayırlı uğurlu olsun memlekete. Bu seçim bitmiştir, yenisi var yakında, yerel seçimler var. Hazırlıklarımızı yapıp, eksikliklerimizi giderip yenisine hazırlanmak lazım. Demokrasi zaten böyle bir şeydir. Gücünün farkında olup gücümüzü artırmak için mücadele edeceğiz, uğraşacağız, çalışacağız."

Kaynak: AA

Etiketler: Muharrem İnce, ysk
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