Muharrem İnce medya temsilcileriyle bir araya geldi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Yeşilköy'deki bir otelde, gazete ve televizyonların temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantının ardından açıklama yapan İnce, 48 günlük bir maratonun sonunda 102 miting yaptığını belirterek, bugün Çorlu'da ve Mersin'de halka sesleneceğini, yarın ise TÜSİAD'da bir görüşmesi olacağını söyledi.

Yarın ayrıca İzmir'de, cuma günü Ankara ve cumartesi günü de İstanbul'da miting yapacaklarını ve 107 mitingle seçim sürecini kapatacaklarını aktaran İnce, şöyle konuştu:

"50 günde 107 miting, herhalde bir rekor kırdık. Dünya bizden konuştu, dünya medyası, sokaklar, meydanlar coştu. Ama Türkiye'de medya ne yazık ki sınıfta kaldı. Yani ben konuşurken Erdoğan mikrofonu eline aldığı anda beni kestiler. Hadi onu da anladım. Binali Yıldırım konuşmaya başladığı zaman da kestiler. Yani nasıl oluyor da bir cumhurbaşkanı adayı, başbakan ve pazar gününden sonra olmayacak olan bir başbakan. Olmayacak artık. Onun konuşmasını verip benim konuşmam kesildi." diye konuştu.

"Değişim rüzgarını meydanlarda görüyorum"

"Türk medyası ne yazık ki sınıfta kaldı." diyen İnce, şöyle devam etti:

"Bu seçimde, bu seçimin sonucunda 81 milyon kazanacak, herkes kazanacak. AK Partili kardeşim kazanacak, CHP'li kardeşim kazanacak, HDP'li kardeşim kazanacak, MHP'li kardeşim kazanacak, İYİ Partili kardeşim kazanacak. Saadet Partili kardeşim kazanacak. Demokrat Partili kardeşim kazanacak, hepsi kazanacak. Kaybeden anket şirketleri olacak ve ne yazık ki Türk medyası olacak. Ama bu seçimin sonucunda en özgür, en mutlu kesim de Türk medyası olacak. Çünkü onlar artık özgür olacak benim cumhurbaşkanlığımda. Mesleklerini yapacaklar. Talimatla manşet atılmayacak, talimatla televizyonlara çıkılmayacak. TRT asla Muharrem İnce'nin borazanı olmayacak. Asla böyle bir şey olmayacak. Özgür bir Türkiye, demokrat bir Türkiye, mutlu bir Türkiye, barışmış bir Türkiye, büyümüş bir Türkiye, adil bölüşmüş bir Türkiye, bunu gerçekleştireceğiz. Bu değişim rüzgarını sokakta, meydanlarda görüyorum. Olağanüstü bir değişim süreci yaşıyor Türkiye. Bunu başaracağız."

"Yüz yüze konuşalım"

Gazetecilerin "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile meydanlarda atışmalarınız oluyor. Aranızda şifreli bir dil varmış gibi. Ne diyorsunuz bu konuda?" sorusu üzerine İnce, "Ben tekrarlayayım. Hala zamanımız var. Ben Sayın Erdoğan ile o bir meydanda, ben bir meydanda atışmak istemiyorum. Kameralar burada, istediği bir televizyonda ekonomiyi tartışmak üzere, mutfağı tartışmak üzere, tencereyi tartışmak üzere, geçim sıkıntısını tartışmak üzere Erdoğan'ı bir televizyon kanalına davet ediyorum. Karşıma çıksın. Bunu konuşmak istiyorum. Şifreye gerek yok, aracıya gerek yok, yüz yüze konuşalım." diye konuştu.

"Kazanma olasılığınızı ne kadar görüyorsunuz?" sorusunu ise İnce, "Kazanma olasılığımı yüksek görüyorum. Hatta olasılık okumuş birisiyim ben, fizik öğretmeni olduğuma göre olasılık okudum. Olasılık üzerinden konuşmayayım. Allah'ın izniyle 'bu iş oldu' diyorum." diye cevapladı.

İnce, "Seçim sonuçlarını CHP genel merkezinden mi takip edeceksiniz?" sorusunu da "Hayır. Sizin bilmediğiniz bir yerden takip edeceğim. Ama Ankara'da." şeklide yanıtladı.

Kaynak: AA