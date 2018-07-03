Gündem » Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu'na onursal başkanlık teklif ettim Buradasınız : Ana Sayfa

Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu'na onursal başkanlık teklif ettim

Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşmede Kılıçdaroğlu'na onursal başkanlık teklif ettiğini söyledi.

03 Temmuz 2018 Salı 11:41





