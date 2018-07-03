  • 03 TEMMUZ 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.667
    EURO 5.441
  • BIST 96818.38
    ALTIN 186.883
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu'na onursal başkanlık teklif ettim

Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu'na onursal başkanlık teklif ettim

Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşmede Kılıçdaroğlu'na onursal başkanlık teklif ettiğini söyledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Muharrem İnce: Kılıçdaroğluna onursal başkanlık teklif ettim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce, 24 Haziran seçimleri sonrası yemekte bir araya geldi.

JW Marriott Otel’de basına kapalı gerçekleştirilen yemekte, Kılıçdaroğlu ve İnce’ye eşleri de eşlik etti.

Samimi bir havada geçtiği öğrenilen görüşme yaklaşık 3 saat sürdü.

"Onursal genel başkan olabileceği teklifinde bulundum"

Görüşme hakkında konuşan Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ile seçimi değerlendirdiklerini ifade etti.

İnce, "Kılıçdaroğlu’na isterse olağanüstü kurultayı toplayarak, benim genel başkan, kendisinin onursal genel başkan olabileceği teklifinde bulundum. 'Hayır' derse, örgüt kendisi çözecektir" dedi.

Kaynak: TRT Haber

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER