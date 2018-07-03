Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu'na onursal başkanlık teklif ettim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce, 24 Haziran seçimleri sonrası yemekte bir araya geldi.
JW Marriott Otel’de basına kapalı gerçekleştirilen yemekte, Kılıçdaroğlu ve İnce’ye eşleri de eşlik etti.
Samimi bir havada geçtiği öğrenilen görüşme yaklaşık 3 saat sürdü.
"Onursal genel başkan olabileceği teklifinde bulundum"
Görüşme hakkında konuşan Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ile seçimi değerlendirdiklerini ifade etti.
İnce, "Kılıçdaroğlu’na isterse olağanüstü kurultayı toplayarak, benim genel başkan, kendisinin onursal genel başkan olabileceği teklifinde bulundum. 'Hayır' derse, örgüt kendisi çözecektir" dedi.
Kaynak: TRT Haber