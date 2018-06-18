Muharrem İnce, Kahramanmaraş'ta vatandaşlara seslendi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kahramanmaraş'ta düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Allah'ın izni, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olduğunda, Marmaris'teki 300 odalı yazlık sarayı, engelli vatandaşlara tahsis edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı olduğunda 18 yaşına kadar devlet gözetiminde olan kimsesiz çocukları sokağa atmayacağını, hemen devlet kadrosuna alacağını anlatan İnce, kendi döneminde hiçbir ayrımcılık yapılmayacağını bildirdi.

Ev kadınlarının sigorta primleriyle ilgili çalışma yaptıklarını vurgulayan İnce, "Kadınların çalışma hayatına girebilmeleri için çocuk bakımını çözmemiz gerek. Her mahalleye bir kıraathane değil, bir kreş açacağız. Çocuk kreşe, kadın işe gidecek. O kreşlerde de kadınlar çalışacak." diye konuştu.

İnce, gençlere 19 Mayıs ve 29 Ekim'de 500'er liralık karşılıksız burs vereceklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Bugün devletten yardım alan vatandaşlarımız var. Bu parayı Tayyip Erdoğan mı, AK Parti mi veriyor? Devlet veriyor. Benim dönemimde bu yardımları artıracağız. Çünkü benim dönemimde hırsızlık olmayacak, devletin çok parası olacak. Ben buraya bir uçakla geldim. Kiraladık, onunla geldim. Parayı nereden bulduk, sizin paralarınızla, yapılan bağışlardan uçağı kiraladık geldim. Erdoğan dün İstanbul'a üzerinde Türkiye Cumhuriyeti yazan devletin uçağıyla geldi. Yani devletin uçağını, helikopterini kullanıyor. Kanun 'Seçime son 10 günde devletin uçağını, arabasını, helikopterini kullanamazsın' diyor. Ama kanun falan takmıyor adam. Benim cumhurbaşkanlığımda ben dahil herkes kanunlara uyacak."

"Çiller'den medet umuyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün İstanbul'daki mitingine eski başbakanlardan Tansu Çilleri'in de katıldığını anımsatan İnce, "Dün bir baktım Tansu Çiller de oraya gitmiş. Erdoğan, sürekli 1990'lara dönmekten söz ediyor, 1990'ların simgesi orada. Sürekli geçmişi kötülüyor ama Çiller'den medet umuyor. O başarılı olsaydı partisini kalkındırırdı. AK Partililer de mutlu olacak. Onlar da görüyor durumu. Bu yorgun adam, memleketin sorunlarını çözemez." diye konuştu.

İnce, 99. mitinglerini Gaziantep'te, 100. mitinglerini ise Kilis'te yapacaklarına dikkati çekerek, yeni dönemde vatandaşın değil, devletin kemer sıkacağını, Türkiye'yi en gelişmiş 10 ülke arasına sokacaklarını, turizm hedeflerinin ise 60 milyon turist, 60 milyar dolar turizm geliri olduğunu vurguladı.

Eğitimin yüzde 100 nitelik kazanacağını, gelir adaletsizliğine son vereceklerini, Türkiye'yi tarımda dışa bağımlılıktan kurtaracaklarını anlatan İnce, ihalede rekabet, işe alımda liyakat olacağını söyledi.

Muharrem İnce, Türkiye'nin barışa, büyümeye ve adil bölüşmeye ihtiyacı olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin geleceği iyi okumaya, gençleri iyi yetiştirmeye ihtiyacı var. Hayalim şu, benim ülkemin gençlerinin fırsatını bulsa, şimdi şans verseler, gençlerin yarıdan fazlası ülkeyi terk eder. Beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmemiz gerek. Bunu yapabiliriz. Başı dik bir ülke olacağız. Türkiye kuru fasulyesini, pirincini, bezelyesini, ineğini, samanını dışarıdan alan bir ülke. Çin'den çöp almışlar. Yazık günah. Biz bunu hak etmiyoruz, Türkiye bunu hak etmiyor. Biz koskoca bir imparatorluktan geriye kalan bir ülkeyiz. Üç kıtada at koşturmuşuz ama sonra çağı yakalayamamışız."

"Millet zengin olacak, hakça bölüşeceğiz"

Yeni bir dünya düzeni olduğuna işaret eden İnce, "Teknoloji korkunç bir hızla değişiyor. Dünya böyle hızlı değişirken, çocuklarımızı iyi eğitemezsek, onlara iyi matematik, yabancı dil öğretemezsek, İngilizlerin, Almanların, Fransızların, Amerikalıların uşağı oluruz. 'Ben onların uşağı olmuyorum' diyorum, başımız dik, 'onların uşağı olmayalım' diyorum." dedi.

İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini anlamadığını savunarak, "(Yerli otomobil yapacağız) diyor. Erdoğan otomobilin kaportasına, ben otomobilin beynine talibim. Çağın bilgileriyle donatacağız çocuklarımızı. Millet zengin olacak, hakça bölüşeceğiz. Bunları yapamazsak 100 yıl daha kendimizi toparlayamayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA