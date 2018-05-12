Muharrem İnce, HDP'nin ittifakta yer almamasını değerlendirdi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve Yalova milletvekili Muharrem İnce, Antalya'da basın toplantısı yaptı.

İnce, başka cumhurbaşkanı adaylarının ileri sürdüğü projeler arasında beğendikleri varsa onları da yapabileceklerini, bu konuda bir komplekslerinin olmadığını söyledi.

"Arkadaşlarımın da bana yardımcı olmasını isterim"

Muharrem İnce, bir gazetecinin, "İkinci tura siz kalmazsanız başkası kalırsa ne yaparsınız?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Yardımcı olurum. Bu düşüncemi tekrar ediyorum. Aynı şeyi diğer adaylardan da isterim. Benimle ilgili böyle bir durum olduğunda arkadaşlarımın da bana yardımcı olmalarını isterim. Bu beni mutlu eder. Bu aynı zamanda birinci tur öncesinde karşılıklı centilmenlik anlaşmasıdır. Benim sözüm söz ama herkesin bu konuda söz vermesi milletimizin yararına olacaktır."

"Siyasetin nasıl şekilleneceğini bilemeyiz"

Muharrem İnce, bir gazetecinin "HDP'nin ittifakta yer almaması sizi üzdü mü?" sorusu üzerine "Siyaset ileriye dönük bir iştir, önümüze bakmamız lazım. O günkü görüşmelerde olmamış olabilir. Önümüzdeki günlerde siyasetin nasıl şekilleneceğini bilemeyiz. Bütün siyasi partilere eşit mesafede davranacak bir kişi olarak inşallah gönüllerde bu millet ittifakı kuracaktır." karşılığını verdi.

"Adayın biri hapiste diğerleri propaganda yapıyor"

Cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğiyle ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine İnce, şunları söyledi:

"Rakiplerimin bir kolunu bağlayarak güreş yapmak istemem. Kim olursa olsun, adil güreşmek isterim. Bütün adayların benimle eşit şartlarda yarışmasını isterim. Adayın biri hapiste diğerleri propaganda yapıyor. Bu doğru değil ve bir süre sonra vicdanları kanatır. Bu hakkaniyete uygun değil. Demirtaş, Kürt diye 'Bırak ona ne olacaksa olsun mu?' diyeceğiz. Herkese eşit davranmak istiyorum. Bu nedenle bütün adayları ziyaret ederek başarı diledim."

Kaynak: AA