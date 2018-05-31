Muharrem İnce, Gümülcine'de Batı Trakya Türklerini ziyaret etti

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Gümülcine'deki temaslarına Türkiye'nin başkonsolosluğunu ziyaretiyle başladı.

Muharrem İnce, daha sonra Türk Gençler Birliği'nde Batı Trakyalı Türklere seslendi.

"İlkemiz yurtta barış, dünyada barış. Türkiye'de barış, bölgede barış, dünyada barış. Zaten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti kurarken dış politikasının temel prensibi oydu. Türkiye kendi içinde barışsın. Türkiye komşularıyla barışsın, bölgesinde barışsın, dünyada barış olsun. Kimliklerini korumak hakkınız, onu savunmak hakkınız. Dünyanın her yerinde bu böyledir. Türkiye'de de bu böyledir. Yunanistan'da da bu böyledir. Almanya'da da Fransa'da da."

"Yargıya talimat verme noktasında biri değilim"

Yunan basın mensupları, Muharrem İnce'ye Edirne'de tutuklu iki Yunan askeriyle ilgili sorular sordu.

İnce, "Türkiye bir hukuk devleti olsun diye uğraşıyorum. Türkiye'de yargının bağımsız olması için uğraşıyorum. Konuyu takip ederim. Ayrıntıları bilmiyorum. Ama yargıya talimat verme noktasında olan birisi de değilim." dedi.

"Erdoğan'ın isteğiyle tutuklandıklarına inanmıyorum"

Yunanlı muhabirin, "iki Yunan askerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle tutuklanıp tutuklanmadıkları" sorusunu İnce şöyle cevapladı:

"Sanmıyorum. Öyle bir şey olduğuna inanmıyorum. Türkiye ile Yunanistan arasında bu tür problemler var. Türkiye de bazı askerlerinin iadesini istiyor. Yunanistan iade etmiyor. Karşılıklı olarak bunlar yaşanıyor."

"Ege'yle ilgili problemleri oturup konuşuyoruz"

Muharrem İnce, Türkiye'nin bölge ülkeleri ve komşularıyla barış içinde yaşaması gerektiğini de söyledi.

"Yunanistan ile problemlerimiz var, Kıbrıs'ta problemlerimiz var, Ege'de problemlerimiz var. Anlaşmamız şu, sözümüz şu. Ege'nin iki yakası biraraya gelmeden iki ülkenin iki yakası biraraya gelmez. Oturup konuşacağız."

CHP'nin Cumhurbaşkanı Muharrem İnce, Gümülcine'de Doktor Sadık Ahmet'in mezarını da ziyaret etti.

Kaynak: AA