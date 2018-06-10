Muharrem İnce: Geleceğe umutla bakacağız, size gülümsemeyi öğreteceğim

Seçim çalışmaları kapsamında Esenyurt Meydanı'nda düzenlenan mitingde CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, 24 Haziran'da milletin sandığa gideceğini, meydanlarda iş, aş, ekmek, gelecek, eğitim dediğini anlattı.

İnce, "Bir de rakibim var benim. Benim rakibim, zengin mi zengin, varlıklı mı varlıklı. Uçakları, örtülü ödeneği, valileri var. Her şeyi var ama projesi yok. 16 yıldır Türkiye'yi yönetiyor, 40 gündür 3 tane proje açıkladı. Stad yapacakmış, park yapacakmış, kıraathane açacakmış. Sen Esenyurt'a belediye başkanı mı oluyorsun, Türkiye'ye Cumhurbaşkan mı oluyorsun? Projelere bak. 'Stad yapacağım, park yapacağım, kıraathane yapacağım.' Bedava kek yiyeceksiniz. Üzümlü kek var, çikolatalı var. 'Ustayım' diyordu, meğer kek ustasıymış." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde gençlere iş bulacağını, fabrika kuracağını, çocukları eğiteceğini anlatan İnce, "Bazen düşünüyorum. Acaba diyorum Erdoğan, kapıdaki ekonomik krizi görüyor, 'bu ekonomik krizle ben uğraşmayayım, İnce uğraşsın' diye, bilerek bana Türkiye'yi mi teslim ediyor? Ama merak etmeyin çok sağlam bir ekibim var. Çok nitelikli ekonomistler var yanımda. Bir büyük kadro var, bu gemiyi limana rahatlıkla yanaştıracağız hiç merak etmeyin." diye konuştu.

İnce, 23 Haziran'da yapmayı planladıkları Büyük İstanbul Buluşması'na 2 milyon kişinin katılmasını istediğini ifade etti.

"Benim rakibim kim? Benim rakibim bir beyaz Türk. İşi düzgün, cukka sağlam, sarayda yaşayan bir beyaz Türk. Karşısında da bu milletin zencisi var. Zencisi benim, beyaz Türk'ü o. Bana 'gariban' diyor. Doğru. Ben garibanların adayıyım doğru. Rakibim beyaz Türk, sarayında beyaz çay içiyor. Ben sizin gibi siyah çay içiyorum. Onun için o beyaz Türk, ben zenci. Bütün televizyonlar, gazeteler onun. O manşetleri atıyor ben manşetlere karşı savaşıyorum. Onun yanında medya var, benim yanımda millet var. O artık eskisi gibi değil. O saraylı, o fakirlik günlerini unuttu. O, pahalı elbiseler, pahalı saatler, pahalı uçaklar, pahalı helikopterler, onlarla yaşıyor. Milletin evladı benim, halk çocuğu benim."

"Bu klasik numaralara aldırmayın"

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'nin "Burayı kaybedersek Mekke'yi kaybederiz" sözlerini hatırlatan İnce, "Doğrusu şu; 'Esenyurt'u kaybedersek, cukkayı kaybederiz' diyor. Geç onları. Mekke, Müslümanların kutsal yeri, senin tekelinde mi orası? Kimsin sen?" diye konuştu.

İnce, AK Parti'nin İsrail politikasına değindi.

"Mavi Marmara'da insanlarımız yaşamlarını yitirdi. Sonra çıktı onlara ne dedi? 'Bana mı sordunuz giderken' dedi. İsrail ile gizli anlaşma yaptılar mı? Yaptılar. İsaril'den tohum almaya devam ediyorlar mı? İsrail'le petrol taşımacılığı yapıyorlar mı? Şu anda bir Filistinli, Türkiye'ye gelmek istese, Filistinli vize alacak ama bir İsrailli gelmek istese vizesiz geliyor. Seçim yaklaştı mı bunlar bu numaraları çok çekerler. Bu klasik numaralara aldırmayın. Daha önce söylemiştim meydanlara gelip elinde Kuran ile nutuk atıyorsunuz. Hepimiz elhamdülillah Müslümanız. Ben de söyledim o zaman. 'Elinde Kuran, dilinde yalan, kursağında haram, meydandaki Erdoğan' dedim. Kimse bize Müslümanlık taslayamaz, Müslümanlığı bunlardan mı öğreneceğiz? AK Parti'den sonra mı Müslüman olduk biz? Bunlar ayıp şeyler. meydanlarda bunlar konuşulmaz. İş konuşulur, aş konuşulur."

Millete stadyum, park, kıraathane vaat etmediğini dile getiren İnce, "Benim size vaadim bereket fışkıran topraklar, bacaları tüten fabrikalar. Bedava kek yemek isteyenler Erdoğan'a oy versin. Fabrikada iş isteyenler bana oy versin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen günkü bir konuşmasında "Ben, tek parti döneminde 75 kişilik sınıflarda okudum" sözünü hatırlatan İnce, "Tek parti dönemi, 1950’de bitti. Erdoğan 1954 doğumlu. Doğmadan kaç sene önce ilkokula gitmiş. Ben de rahmetli babama biraz kızdım, bana beni doğmadan niye okula göndermedin diye?" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce, sözlerini, "Emin olun ki bir kriz kapıda. Bunu yeni taze bir kanla aşarız. Bir taze kan, güven veren güçlü bir taze kan ve sağlam bir kadro. Geleceğe umutla bakacağız. Size gülümsemeyi öğreteceğim. Yeniden size huzur vadediyorum, barış vadediyorum." diye tamamladı.

Meydandaki vatandaşların Kadir Gecesi'ni kutlayan Muharrem İnce, daha sonra beyaz güvercin uçurarak mitingini tamamladı.

Kaynak: AA