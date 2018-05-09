  • 09 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Muharrem İnce: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu akşam görüşeceğiz

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu akşam saat 21.00'de AK Parti Genel Merkezi'nde görüşeceklerini açıkladı.

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Muharrem İnce: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu akşam görüşeceğiz

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Edirne mitinginde halka seslendi.

İnce, “Ben gittim sayın Temel Karamollaoğlu’na… Makamına gittim, başarılar diledim. Sayın Akşener’e gittim, başarılar diledim. Az önce de Selahattin Demirtaş’a gittim, başarılar diledim” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talebi ile ilgili konuşan İnce, “Şimdi, az önce cevap geldi, sayın Erdoğan’da bu akşam saat 21.00’de parti genel merkezinde kabul edeceklermiş. Şimdi de ona gidip başarılar dileyeceğim. Benim derdim Türkiye, benim derdim barışmak, benim derdim uzlaşmak, benim derdim beraber yaşamak beraber. Sen, ben yok, ayrı gayrı yok” ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber

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