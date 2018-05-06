Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adaylarından randevu isteyecek

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Bursa'nın Gemlik ilçesindeydi.

Gemlik İskele Meydanı'ndaki mitingde konuşan İnce, caddelerde gezerken İYİ Parti, Saadet Partisi ve Vatan Partisi'nin yan yana stantlarını gördüğünü söyledi.

"Miting alanından sesleniyorum, Gemlikli CHP üyelerine sesleniyorum; size talimatım, gidin arkadaşlarınıza imza verin, destek olun. Demokrasi böyle bir şeydir."

"Sayın Erdoğan saraya çağırırsa saraya da gideceğim"

Seçim çalışmalarına dün memleketi Yalova'dan başladığını hatırlatan İnce, şöyle devam etti:

"Yarın bütün adaylardan görüşmek ve başarılar dilemek için randevu isteyeceğim. Kim randevu verirse gidip konuşacağım. Sayın Erdoğan randevu verirse gideceğim. Saraya çağırırsa saraya da gideceğim, milletin işinde küslük olmaz. Çağırmazsa da kendisi bilir. Hepsine gideceğim."

"Yarış adil olacak"

HDP, 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı seçimi için partinin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı aday olarak gösterdi.

Muharrem İnce, Edirne'de Demirtaş'ı da ziyaret edeceğini söyledi.

"Ben rakibimin bir kolunu bağlayıp güreş yapmam, böyle olmaz. Güreş mertçe, yiğitçe olacak. Birini hapse at, öbürüne iftira at. Sayın Akşener'e imza veriyorlar, 'İmza verenler FETÖ'cüdür' diyor. Böyle bir şey olur mu? Ben kefilim, Meral Akşener FETÖ'cü değildir, yok böyle bir şey. Yarış adil olacak."

"Benim MHP'ye husumetim yok"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Bu Muharrem İnce, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, MHP'ye husumet besliyor.'' sözlerini hatırlatan İnce, "Benim MHP'ye ya da ülkücülere bir husumetim yoktur. Onlar bu memleketin evladıdır." dedi.

Kaynak: AA, TRT Haber