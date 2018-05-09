Muharrem İnce cezaevinde Demirtaş'ı ziyaret etti

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün Edirne İstasyon Meydanı'nda saat 16.00'da düzenleyeceği miting için karayoluyla kente gitti.

İnce, şehir merkezine girmeden kent dışında bulunan Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geçerek, burada tutuklu olan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

Muharrem İnce'nin ziyareti öncesi cezaevine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta jandarma ekipleri kontrol noktası oluşturdu. Jandarma karayolunu trafiğe kapatarak geçişlere izin vermedi. Sadece görüş listesinde adı olan avukatlara izin verildiği belirtildi.

İnce'nin 4 Kasım 2016'dan beri tutuklu olan Demirtaş'la görüşmesi halen sürüyor.

Kaynak: DHA