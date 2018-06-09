Muharrem İnce, Berberoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasıyla yargılanıyor.

Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırılan Berberoğlu'nu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, Enis Berberoğlu'nun tutuklu değil rehine olduğunu öne sürdü.

"Yargı doğru kararları verecek"

Muharrem İnce, Emir komuta zinciri içerisinde çalışan bir yargı düzeni olduğunu savundu.

"Onun için arkadaşımız, milletvekilimiz tutuklu değildir, rehinedir. Aynı sözleri söyledi Enis Berberoğlu'yla Tuğrul Türkeş. Birisi şu anda milletvekili adayı ama serbest geziyor. Biri yine milletvekili adayı ama tutuklu. Yani Tuğrul Türkeş'in söyledikleriyle Enis Berberoğlu'nun söyledikleri arasındaki fark nedir? İkisi de aynı şeyi söylüyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hareket eden bir yargının yanlış kararları sonucunda arkadaşımız tutsaktır. İnşallah saylı günler kaldı. Yargı doğru kararları verecektir."

"Umutların tazelenmesini hissettiğini söyledi"

İnce, Enis Berberoğlu ile ilgili konuşmasını ise şöyle anlattı:

"Gördüğüm bir başka şey de şu. 1977 seçimlerinde rahmetli Ecevit'in estirdiği bir rüzgar vardı. Bugün bana aktardığını söylüyorum, o yıllarda gençlik kollarındaydım, Taksim'deydim dedi. O rüzgarın, 77'deki rüzgarın benzerini cezaevinin içine kadar girdiğini, o duvarları delip geçtiğini kendisi söyledi ve bunu hissettiğini, değişim rüzgarının, umutların tazelenmesini, yeşermesini hapishanenin içinde hissettiğini söyledi ve bunu duyurmamı kendisi istedi."

"Koruma memurlarının sorunlarını çözeceğiz"

CHP Cumhurbaşkanı Adayı İnce, infaz koruma memurlarıyla sohbet ettiklerinden de bahsetti.

"Onların da sorunları var. Orman muhafaza memurlarının, sağlık memurlarının ve infaz koruma memurlarının 3600'e dahil edilmemesiyle ilgili sıkıntıları dinledim. Önümüzdeki günlerde bir çalışma yaptırıp onların da sorunlarını çözeceğiz."

Kaynak: AA