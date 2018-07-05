Muharrem İnce: Basın yoluyla parti içi meseleleri konuşmam

CHP’nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, çeşitli temaslarda bulunmak için gittiği Kırklareli’de Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensupları İnce’ye, CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın "Genel merkezimizin ve sayın Genel Başkanımızın gündeminde bir olağanüstü kurultay çağrısı yoktur. MYK'mızın gündeminde de bir olağanüstü kurultay yoktur" açıklamasını hatırlatarak, konu hakkındaki düşüncelerini sordu.

"Genel Başkan yardımcısına basın yoluyla cevap vermem"

İnce, "Ben basın yoluyla açıklama yapmam. Ben partinin genel başkan yardımcısına basın yoluyla cevap vermem, kendisini ararım" ifadelerini kullandı.

Kendisine parti içinden çokça destek geldiği belirtilerek, bu konudaki düşüncelerinin sorulması üzerine İnce, "Şu ana kadar 30 ilden açıklama olmuş herhalde bilmiyorum, sağ olsun arkadaşlar. Acele etmeyin. Basın yoluyla parti içi meseleleri konuşmam" diye konuştu.

2 gün önce basın yoluyla açıklamıştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce, 24 Haziran seçimleri sonrası 2 Temmuz'da yemekte bir araya gelmişti.

Toplantı sonrası, 3 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İnce, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na kendisinden bir teklif gittiğini belirtmişti.

İnce, "Kendisi isterse olağanüstü kurultayı toplayarak, benim genel başkan, kendisinin onursal genel başkan olabileceği teklifinde bulundum. Bir ağabeyi-kardeş ilişkisi içinde kendisi grup başkanı ve onursal genel başkan olarak bu çalışmaları yürütebileceği teklifinde bulundum. Kendisi 'evet' ya da 'hayır' gibi bir şey demedi. Ben bu teklifi yaptım. Bunu kendisinin değerlendireceğini düşünüyorum, gerisine bakacağız" demişti.

Kaynak: AA, TRT Haber