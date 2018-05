Muharrem İnce: Akşener'in yardımcısı olurum

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve Yalova milletvekili Muharrem İnce, bir otelde basın ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Yapmak istedikleri şeyin 81 milyonu barıştırmak olduğunu anlatan Muharrem İnce, "3B" adını verdikleri barışmak, büyümek ve bölüşmek projelerini hayata geçireceklerini söyledi.

"Ülkeyi çağdaş ülkelerde olduğu gibi yöneteceğiz"

Türkiye'nin her yerinde büyük bir değişim isteği gördüğünü anlatan İnce, "Müthiş bir şey bu. Size söyleyeyim, bu iş oldu tamam." dedi.

İnce, ekonomiyle ilgili eleştirilerini sıraladı.

"Doktor hastaya doping ilaçlarını verdi, hızlı koştu ama kalp krizi kapıda bekliyor. Hastayı kalp krizi kapıda bekliyor, ekonomimizi de ekonomik kriz kapıda bekliyor. Böyle bir ülke yönetimi olmaz. Bu ülkeyi çağdaş ülkelerde olduğu gibi yöneteceğiz hep birlikte."

"Her eve iş, her aileye ev"

Muharrem İnce, sloganlarının "her eve iş, her aileye bir ev" olduğuna değinerek, "Her eve iş, her aileye ev, bunu başarabiliriz. 3,5 tarafı denizlerle çevrili bu güzel ülkede ne yazık ki soygunlar, hırsızlıklar yüzenden hepimiz fakir yaşıyoruz." diye konuştu.

İnce, terörle amansız şekilde mücadele edeceklerini, bölgede yetişen fındık ve çaydaki sorunları bildiklerini söyleyerek, tarım ve hayvancılıktaki sorunları çözeceklerinden bahsetti.

İnce, yardımcılarını ise toplumu kucaklayacak kişiler arasından seçeceğini açıkladı.

"Hiç öyle bir kompleksim yok benim"

Bir gazetecinin "Meral Hanım çok iddialı ikinci tura kalacağına dair. Şayet ikinci tura Meral Hanım kalırsa ne düşünürsünüz, siyaseti bırakır mısınız?" sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Beni yardımcısı yaparsa olurum. Hiç öyle bir kompleksim yok benim. Hiç düşünmeden. Beni yardımcısı yaparsa olurum, otobüsün üstüne binerim, karış karış Türkiye'yi gezerim seçilmesi için. Biz memleket derdindeyiz ya Muharrem İnce'ye koltuk aramıyoruz ama şundan emin olun ben öyle bir kadroyla, öyle bir ekiple, öyle liyakat sahibi insanlarla yöneteceğim ki bu ülkeye demokrasi gelecek, önce demokrasi."

