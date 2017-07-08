'Muharip gemi ihraÃ§ edecek duruma geldik'

Selah Tersanesi'ndeki Åžehit KÄ±demli ÃœsteÄŸmen AriÌ‡f EkmekÃ§i Lojistik Destek GemiÌ‡siÌ‡'niÌ‡n denize indirilme tÃ¶renine katÄ±lan Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Oramiral BÃ¼lent BostanoÄŸlu, 2016 ve 2017’de, askeriÌ‡ ve Ã¶zel sektÃ¶r tersaneleriÌ‡nde, yardÄ±mcÄ± sÄ±nÄ±f gemiÌ‡lerden, ada sÄ±nÄ±fÄ± korvetlere, "iÌ‡" sÄ±nÄ±fÄ± fÄ±rkateyne ve Ã§ok maksatlÄ± amfiÌ‡biÌ‡ hÃ¼cum gemiÌ‡siÌ‡ Anadolu’ya kadar biÌ‡rÃ§ok platformun iÌ‡nÅŸasÄ±na, deniÌ‡ze iÌ‡niÌ‡ÅŸiÌ‡ne veya hiÌ‡zmete giÌ‡riÌ‡ÅŸiÌ‡ne ÅŸahiÌ‡t olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

BostanoÄŸlu, bugÃ¼n de 1993'te gece ÅŸartlarÄ±nda dalmÄ±ÅŸ durumdakiÌ‡ deniÌ‡zaltÄ±dan Ã§Ä±kÄ±ÅŸ eÄŸiÌ‡tiÌ‡miÌ‡ esnasÄ±nda ÅŸehiÌ‡t olan deniÌ‡z Ã¼steÄŸmen AriÌ‡f EkmekÃ§iÌ‡’niÌ‡n iÌ‡smiÌ‡niÌ‡ verdiÌ‡kleri lojiÌ‡stiÌ‡k destek gemiÌ‡siÌ‡niÌ‡n deniÌ‡ze iÌ‡ndiÌ‡riÌ‡liÌ‡ÅŸ tÃ¶reniÌ‡ni dÃ¼zenlediklerini anÄ±msattÄ±.

Geminin, Ã¼stÃ¼n Ã¶zelliÌ‡kler ve yÃ¼ksek oranda yerliÌ‡ siÌ‡stem ve ciÌ‡hazlarla donatÄ±lmÄ±ÅŸ olduÄŸunu anlatan BostanoÄŸlu, ÅŸu bilgileri verdi:

"Gemimiz, 08 EkiÌ‡m 2016'da deniÌ‡ze iÌ‡ndiÌ‡rilen YÃ¼zbaÅŸÄ± GÃ¼ngÃ¶r DurmuÅŸ giÌ‡biÌ‡ unsurlarÄ±mÄ±zÄ±n akaryakÄ±t, su, yiÌ‡yecek iÌ‡htiÌ‡yaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layabiÌ‡lecek, asiÌ‡metriÌ‡k tehdiÌ‡tlere karÅŸÄ± kendiÌ‡niÌ‡ koruyabiÌ‡lecek, gÃ¶rev iÌ‡htiÌ‡yacÄ±na baÄŸlÄ± olarak uygun ÅŸekiÌ‡lde tasarlanan gÃ¶rev konteynÄ±rlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yabiÌ‡lecek, heliÌ‡kopter harekatÄ± yapabiÌ‡lecek, kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§apta cerrahiÌ‡ mÃ¼dahaleleriÌ‡ iÌ‡cra edebiÌ‡lecek iÌ‡mkan ve kabiÌ‡liÌ‡yetlere sahiÌ‡p olacaktÄ±r. YÃ¼ksek oranda modern yerliÌ‡ siÌ‡stem ve ciÌ‡hazlarla donatÄ±lacak olan Ã¼steÄŸmen AriÌ‡f EkmekÃ§iÌ‡’niÌ‡n DeniÌ‡z KuvvetleriÌ‡ KomutanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z envanteriÌ‡ne dahiÌ‡l ediÌ‡lmesiÌ‡, sadece donanmamÄ±zÄ±n moderniÌ‡zasyonu ve askeriÌ‡ gemiÌ‡ iÌ‡nÅŸa sanayiÌ‡miÌ‡ziÌ‡n geliÌ‡ÅŸmesiÌ‡ aÃ§Ä±sÄ±ndan deÄŸiÌ‡l, aynÄ± zamanda lojiÌ‡stiÌ‡k destek gÃ¼cÃ¼mÃ¼zÃ¼n katlanarak bÃ¼yÃ¼yecek olmasÄ±, bÃ¶yleliÌ‡kle dost ve mÃ¼ttefiÌ‡k Ã¼lkelere destek iÌ‡mkan ve kabiÌ‡liÌ‡yetiÌ‡miÌ‡ziÌ‡n de artacak olmasÄ± aÃ§Ä±larÄ±ndan da bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem arz etmektediÌ‡r."

Oramiral BÃ¼lent BostanoÄŸlu, yakÄ±n zamanda iÌ‡nÅŸasÄ±na baÅŸlanacak, deniÌ‡zde iÌ‡kmal muharebe destek gemiÌ‡siÌ‡ projesiÌ‡niÌ‡n realiÌ‡ze ediÌ‡lmesiÌ‡yle, DeniÌ‡z KuvvetleriÌ‡nin lojiÌ‡stiÌ‡k destek gÃ¼cÃ¼nde, sÃ¼rat ve taÅŸÄ±ma kapasiÌ‡tesiÌ‡ndekiÌ‡ artÄ±ÅŸa paralel olarak, etkiÌ‡nliÌ‡k ve esnekliÌ‡ÄŸiÌ‡nde de bÃ¼yÃ¼k oranda geliÌ‡ÅŸme saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

"GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde gemileri tasarlayÄ±p, inÅŸa edenler saygÄ± gÃ¶rÃ¼yor"

MiÌ‡lliÌ‡ savunma sanayiÌ‡nin, kendiÌ‡ gemiÌ‡leriÌ‡niÌ‡ kendiÌ‡ tersaneleriÌ‡nde diÌ‡zayn ve iÌ‡nÅŸa edebildiÄŸini aktaran BostanoÄŸlu, "GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde, modern gemiÌ‡lere sahiÌ‡p olan bahriÌ‡yeler deÄŸiÌ‡l, bunlarÄ± kendiÌ‡ tasarlayabiÌ‡len, iÌ‡nÅŸa ve iÌ‡dame etme kabiÌ‡liÌ‡yetiÌ‡nde olanlar saygÄ± gÃ¶rmekte, etkiÌ‡n, caydÄ±rÄ±cÄ± ve kalÄ±cÄ± olabiÌ‡lmektediÌ‡r. TÃ¼rkiÌ‡ye CumhuriÌ‡yetiÌ‡ olarak asÄ±l gÃ¼cÃ¼mÃ¼zÃ¼n, siÌ‡stem, siÌ‡lah ve platformlarÄ± Ã¼retiÌ‡p, iÌ‡damesiÌ‡niÌ‡ ve moderniÌ‡zasyonunu yapabiÌ‡lecek teknolojiÌ‡k kabiÌ‡liÌ‡yete dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hem askeriÌ‡ hem de Ã¶zel sektÃ¶r tersaneleriÌ‡miÌ‡zde gerÃ§ekleÅŸtiÌ‡rdiÌ‡ÄŸiÌ‡miÌ‡z projelerle tÃ¼m dÃ¼nyaya gÃ¶stermekteyiÌ‡z." diye konuÅŸtu.

Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Oramiral BÃ¼lent BostanoÄŸlu, iÌ‡lk defa bu bÃ¼yÃ¼klÃ¼kte muhariÌ‡p gemiÌ‡ iÌ‡nÅŸa edecek Ã¶zel sektÃ¶r tersaneleriÌ‡nin, kriÌ‡tiÌ‡k biÌ‡r yetenek kazanmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izerek, DeniÌ‡z KuvvetleriÌ‡ olarak Ã¶zel sektÃ¶r tersaneleriÌ‡niÌ‡n iÌ‡hraÃ§ yetenekleriÌ‡niÌ‡n geliÌ‡ÅŸmesiÌ‡ iÌ‡Ã§iÌ‡n her tÃ¼rlÃ¼ gayretiÌ‡ gÃ¶sterdiklerini ifade etti.

"Muharip gemi ihraÃ§ edecek duruma geldik"

GemiÌ‡leriÌ‡, potansiÌ‡yel alÄ±cÄ± olan dost ve mÃ¼ttefiÌ‡k Ã¼lkelere tanÄ±tmak maksadÄ±yla liÌ‡man ziÌ‡yaretleriÌ‡ ve iÌ‡kiÌ‡liÌ‡ eÄŸiÌ‡tiÌ‡mler iÌ‡cra edip, gemiÌ‡leriÌ‡n fiÌ‡iÌ‡liÌ‡ atÄ±ÅŸlarÄ±na yabancÄ± gÃ¶zlemciÌ‡ler davet ettiklerini anlatan BostanoÄŸlu, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"MuhataplarÄ±mÄ±za gemiÌ‡leriÌ‡miÌ‡ziÌ‡n iÌ‡mkan ve kabiÌ‡liÌ‡yetleriÌ‡niÌ‡ gÃ¶steriÌ‡yoruz. Donanma CemiÌ‡yetiÌ‡niÌ‡n baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± 'kendiÌ‡ gemiÌ‡niÌ‡ kendiÌ‡n yap' kampanyasÄ±ndan 52 yÄ±l sonra, savunma sanayiÌ‡ndekiÌ‡ tÃ¼m paydaÅŸlarÄ±n gayretleriÌ‡yle TÃ¼rkiÌ‡ye, korvet bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde muhariÌ‡p gemiÌ‡ iÌ‡hraÃ§ edebiÌ‡lecek konuma gelmiÌ‡ÅŸtiÌ‡r. KatkÄ± veren herkese ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ± sunuyorum. Selah tersanesiÌ‡niÌ‡n deÄŸerliÌ‡ yetkiÌ‡liÌ‡ ve Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± YÃ¼zbaÅŸÄ± GÃ¼ngÃ¶r DurmuÅŸ ve ÃœsteÄŸmen AriÌ‡f EkmekÃ§iÌ‡ LojiÌ‡stiÌ‡k Destek gemiÌ‡leriÌ‡miÌ‡ziÌ‡n, 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n iÌ‡lk yarÄ±sÄ±nda en mÃ¼kemmel ÅŸekiÌ‡lde tesliÌ‡m ediÌ‡leceÄŸiÌ‡ne olan iÌ‡nancÄ±mÄ±z tamdÄ±r. GemiÌ‡ iÌ‡nÅŸa sanayiÌ‡miÌ‡ziÌ‡n son yÄ±llarda gerÃ§ekleÅŸtiÌ‡rdiÌ‡ÄŸiÌ‡ projelerden elde ediÌ‡len olumlu sonuÃ§lar, bu projeniÌ‡n baÅŸarÄ±sÄ± adÄ±na geleceÄŸe gÃ¼venle bakmamÄ±zÄ± saÄŸlamaktadÄ±r."