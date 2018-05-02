Muhalefette dört parti ittifakta anlaştı

Alınan bilgilere göre CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ittifak konusunda anlaştı.
Resmi açıklamanın perşembe günü yapılması bekleniyor.
İttifakın ismine ise liderlerin karar vereceği belirtildi.
Kaynak: TRT Haber
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ittifak kurmakta anlaştı. Perşembe günü resmi açıklama yapılması bekleniyor.
Alınan bilgilere göre CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ittifak konusunda anlaştı.
Resmi açıklamanın perşembe günü yapılması bekleniyor.
İttifakın ismine ise liderlerin karar vereceği belirtildi.
Kaynak: TRT Haber