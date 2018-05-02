  • 02 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.103
    EURO 4.923
  • BIST 104282.78
    ALTIN 171.987
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Muhalefette dört parti ittifakta anlaştı

Muhalefette dört parti ittifakta anlaştı

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ittifak kurmakta anlaştı. Perşembe günü resmi açıklama yapılması bekleniyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Muhalefette dört parti ittifakta anlaştı

Alınan bilgilere göre CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ittifak konusunda anlaştı.

Resmi açıklamanın perşembe günü yapılması bekleniyor.

İttifakın ismine ise liderlerin karar vereceği belirtildi.

Kaynak: TRT Haber

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER