Muhalefetin ittifakına Bahçeli'den ilk yorum

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ittifak kurma konusunda anlaştı. 4 parti yarın saat 15.00’te protokol imzalayarak anlaşmayı resmiyete kavuşturacak.

"Hayırlı uğurlu olsun"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dört partinin ittifak kararını bu sözlerle değerlendirdi:

"İttifakın yasal zeminde yapılmasının demokrasi için çok hayırlara vesile olacağını ifade etmiştik. Bir çok çevreler bu ittifak kavramına karşı alerji ortaya koymuşlardır ama zaman içinde kendileri ittifak yapma konumuna gelmişlerdir. Hayırlı uğurlu olsun. Dört beş partinin bir araya gelmesi seçimlerde böyle bir güçlü yapıyla yarış içinde olması ülkemiz içinde faydalı olacak diye düşünüyoruz."

"Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır"

MHP Grubu bugün toplanarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için grup kararı alacak.

Bahçeli, "Meclis grubumuz bugün öğleden sonra bir araya gelecek ve grup kararı alacak. Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ayrıca 'Cumhur İttifakı' konusunda da çalışmaları gözden geçireceğiz." dedi.

[CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti ittifakı] MHP Genel Başkanı Bahçeli: Birçok çevreler bu ittifak kavramına karşı bir alerji ortaya koymuşlardı ama zaman içerisinde kendileri de ittifak yapma konumuna gelmişlerdir. Hayırlı uğurlu olsun.https://t.co/z3aNw5S9fW pic.twitter.com/E7tX2YHCTl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 2 Mayıs 2018

Kaynak: TRT Haber