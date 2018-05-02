  • 02 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Muhalefetin ittifakına Bahçeli'den ilk yorum

Muhalefetin ittifakına Bahçeli'den ilk yorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalefetin 4'lü ittifakıyla ilgili, "Dört, beş partinin bir araya gelmesi bir yarış içerisinde olması, ülkemiz için de faydalı olacak." dedi.

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Muhalefetin ittifakına Bahçeliden ilk yorum

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ittifak kurma konusunda anlaştı. 4 parti yarın saat 15.00’te protokol imzalayarak anlaşmayı resmiyete kavuşturacak.

"Hayırlı uğurlu olsun"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dört partinin ittifak kararını bu sözlerle değerlendirdi:

"İttifakın yasal zeminde yapılmasının demokrasi için çok hayırlara vesile olacağını ifade etmiştik. Bir çok çevreler bu ittifak kavramına karşı alerji ortaya koymuşlardır ama zaman içinde kendileri ittifak yapma konumuna gelmişlerdir. Hayırlı uğurlu olsun. Dört beş partinin bir araya gelmesi seçimlerde böyle bir güçlü yapıyla yarış içinde olması ülkemiz içinde faydalı olacak diye düşünüyoruz."

"Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır"

MHP Grubu bugün toplanarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için grup kararı alacak. 

Bahçeli, "Meclis grubumuz bugün öğleden sonra bir araya gelecek ve grup kararı alacak. Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ayrıca 'Cumhur İttifakı' konusunda da çalışmaları gözden geçireceğiz." dedi.

 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: mhp, ittifak, bahçeli
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